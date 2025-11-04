¡Prográmese! Bancolombia anuncia suspensión de App en noviembre 2025: fecha y horario del mantenimiento

Durante las últimas semanas, varias aplicaciones financieras en Colombia han presentado fallas intermitentes en sus plataformas, afectando a miles de usuarios que utilizan billeteras digitales y canales virtuales para realizar sus transacciones diarias.

En respuesta a estos inconvenientes, las entidades bancarias han comenzado a ejecutar mantenimientos técnicos programados con el fin de reforzar la estabilidad y seguridad de sus sistemas.

Entre ellas, Bancolombia y Nequi informaron sobre suspensiones temporales en sus servicios digitales durante la primera semana de noviembre de 2025. Estas interrupciones se llevarán a cabo en horarios de baja demanda con el propósito de minimizar el impacto en los usuarios.

Suspensión de Bancolombia: fechas y horarios de mantenimiento

A través de un comunicado oficial, Bancolombia anunció que realizará mantenimientos preventivos los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre de 2025, en una franja comprendida entre las 12:00 a.m. y la 1:00 a.m. Durante este periodo, los usuarios no podrán ingresar a la aplicación Bancolombia Personas, ni realizar transferencias, pagos, consultas ni recargas desde los canales digitales del banco.

La entidad explicó que esta actualización busca fortalecer la seguridad y el desempeño de los canales virtuales, luego de las dificultades que se han registrado recientemente en la plataforma. Según el banco, los trabajos se desarrollarán en un horario de bajo uso para reducir los posibles inconvenientes a los clientes.

Mientras dure la suspensión, los usuarios sí podrán:

Pagar con sus tarjetas físicas

Retirar dinero en cajeros automáticos y corresponsales bancarios.

El banco recomendó a los clientes planificar con anticipación los pagos, transferencias o retiros que necesiten realizar en los días del mantenimiento, para evitar contratiempos.

Asimismo, Bancolombia advirtió que es importante evitar realizar múltiples intentos de ingreso durante la suspensión, ya que esto podría generar bloqueos temporales de las cuentas. También sugirió utilizar canales presenciales o líneas telefónicas de atención, y mantener las aplicaciones actualizadas para garantizar un mejor desempeño y reducir la posibilidad de errores técnicos.

Supensión Nequi

Por su parte, la billetera digital Nequi realizó su propio mantenimiento el martes 4 de noviembre, entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m., periodo en el cual los usuarios no pudieron acceder a la aplicación. La entidad explicó que esta suspensión temporal fue necesaria para ejecutar actualizaciones internas que optimizan la plataforma y mejoran la experiencia de los usuarios.

Actualizaciones que mejorar el desempeño

Las recientes fallas reportadas por usuarios de diversas aplicaciones financieras durante octubre han evidenciado la creciente dependencia del sistema bancario colombiano de las plataformas digitales.

Los mantenimientos anunciados por Bancolombia y Nequi hacen parte de un esfuerzo del sector para garantizar la continuidad de los servicios, reforzar la infraestructura tecnológica y recuperar la confianza de los usuarios.

Con estas medidas, ambas entidades buscan asegurar que sus canales digitales operen con mayor solidez y eficiencia, reafirmando su compromiso con la mejora continua y la seguridad de las transacciones financieras en el país.