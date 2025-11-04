Procuraduría acusó a un Policía por presunta embriaguez y fuga tras accidente en Bucaramanga

Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos contra el patrullero Carlos Steven Cantor Sánchez, adscrito al comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (MEBUC), por su presunta participación en un accidente de tránsito y su posterior huida del lugar.

Según la versión del ente disciplinario, en la vigencia del 2024 el uniformado, al parecer bajo los efectos del alcohol (en grado 3 de embriaguez), colisionó con otro vehículo mientras conducía una motocicleta en el barrio Buenos Aires de Bucaramanga, dejando como presuntas víctimas a dos adultos y un menor de edad.

La investigación también revisa si, para la época de los hechos, el patrullero ejercía funciones como conductor del grupo de auxiliares de la MEBUC, y si vulnera los principios de moralidad y responsabilidad previstos en la ley.

La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima a título de dolo, lo que implica que considera que el funcionario habría actuado con conocimiento o intención en los hechos que se le atribuyen. El proceso disciplinario está ahora en curso, y el patrullero deberá responder por los cargos formulados.

Así sucedieron los hechos

Según el informe de la Dirección de Tránsito de Floridablanca, hacia las 10:00 de la noche del lunes 19 de agosto de 2024, agentes de la Dirección de Tránsito atendieron dos accidentes de tránsito registrados en la vía que conduce a Ruitoque Alto. Según el reporte oficial, ambos siniestros habrían sido ocasionados por el mismo conductor, identificado como Carlos Steven Cantor Sánchez, quien se estableció es integrante activo de la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, el primer accidente se presentó cuando Cantor Sánchez, quien conducía un vehículo de placas KBL 171, habría embestido una motocicleta QFP 51G conducida por Marceliano Antonio Meza, quien se desplazaba junto a su esposa Diana Marcela Castellanos y su hija menor de edad. Tras el impacto, el patrullero se dio a la fuga, dejando a los ocupantes de la moto lesionados.

Metros más adelante, a la altura del Voladero Las Águilas, el conductor habría protagonizado un segundo accidente, esta vez al colisionar con un vehículo tipo furgón. Los agentes de la DTTF que atendieron la emergencia le practicaron la prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado positivo en grado 3 de embriaguez, el nivel más alto contemplado por la normativa de tránsito.

En el lugar de los hechos hizo presencia la Policía Nacional, que procedió a capturar al patrullero Cantor Sánchez, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

La familia lesionada fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica. El vehículo de placas KBL 171 fue inmovilizado y trasladado a los patios de la DTTF.

Finalmente, se conoció que, a Marceliano Antonio Meza, conductor de la motocicleta, le fueron impuestos dos comparendos, uno por no portar licencia de conducción y otro por llevar sobrecupo.