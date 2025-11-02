Muere menor de 17 años tras manipular un arma de fuego dentro de una vivienda en Bucaramanga

Bucaramanga

Un joven de 17 años murió en el interior de una vivienda del barrio Altos de Betania, al norte de Bucaramanga, en circunstancias que las autoridades investigan como un posible caso de manipulación accidental de un arma de fuego.

La víctima fue identificada como Cristopher Andrey Alarcón Castro, conocido como “El Mono”, residente en el barrio Campo Madrid. Según el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 11:20 de la mañana, del sábado 1 de noviembre, en la casa 8, etapa 9, sector D de ese barrio. En el lugar, el joven habría recibido un disparo en la cabeza, específicamente en la región temporal izquierda.

Vecinos contaron que escucharon una detonación, pero cuando la patrulla policial llegó al sitio, nadie ofreció información. Minutos después, el Hospital Local del Norte reportó el ingreso de un joven herido con arma de fuego, trasladado por dos hombres que lo dejaron en el centro médico y se retiraron sin dar explicaciones. Los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

Detalles de la inspección de las autoridades en el lugar de los hechos

En la inspección técnica realizada por unidades judiciales se encontraron dos cartuchos calibre 9 mm y uno calibre 12, además de rastros de sangre en una habitación del inmueble. Los investigadores establecieron que la casa era frecuentada por dos consumidores de sustancias alucinógenas, quienes habrían estado en compañía de la víctima al momento del disparo y abandonaron el lugar tras el hecho.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga indicó que, por ahora, la principal hipótesis apunta a una mala manipulación de un arma de fuego, aunque no se descarta ninguna otra posibilidad. En el sitio no hay cámaras de seguridad y hasta el momento no se han encontrado testigos presenciales.

El cuerpo de Cristopher Alarcón fue trasladado a Medicina Legal, mientras los peritos avanzan en la recolección de evidencias y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido al interior de esta vivienda de Altos de Betania.