Invías activa plan de emergencia y vías alternas tras colapso de la Transversal del Carare

El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Jhon Jairo González, confirmó la grave emergencia en la Transversal del Carare, donde un deslizamiento de tierra de grandes proporciones ha destruido cerca de tres kilómetros de la carretera y mantiene incomunicadas a varias comunidades de la zona, especialmente en el sector conocido como bajo Jordán, jurisdicción del municipio de Vélez, Santander.

El director, explicó que el fenómeno, catalogado como un proceso de remoción en masa de más de 150 hectáreas, se encuentra en movimiento constante y representa un alto riesgo para la población cercana. “Esto se está moviendo minuto a minuto; estamos ante un desastre de gran magnitud”, advirtió desde el sitio de la emergencia.

John González señaló que el Invías trabaja de manera articulada con la Unidad Nacional y Departamental de Gestión del Riesgo, el alcalde de Vélez, el Cuerpo de Bomberos y equipos técnicos para atender la contingencia. Como primera medida, se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona para realizar monitoreos permanentes y mantener informada a la comunidad sobre la evolución del terreno.

¿Cuáles son las vías alternas?

Entre las acciones inmediatas también se contempla la habilitación de vías alternas, aunque aclararon que solo podrán ser utilizadas por transporte liviano y de pasajeros, debido a las condiciones inestables del terreno. “No podemos permitir el paso de vehículos de carga pesada en estas rutas, es muy importante que la comunidad colabore”, insistió John González, director de Invías.

Una ruta alterna identificada y que esperan habilitar en las próximas horas sería por el municipio de Bolívar, según informaron desde la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres de Santander.

La situación mantiene en alerta a las autoridades nacionales y departamentales, mientras se evalúa el impacto total del deslizamiento y las posibles soluciones para restablecer la conectividad en esta zona estratégica del sur de Santander.