Luz por turnos: plan de la ESSA para los afectados por daño en la Transversal del Carare, Santander

Bucaramanga

Desde el sábado 1 de noviembre, la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), activó un plan de contingencia para suministrar el servicio de energía por turnos en siete municipios de la provincia de Vélez, luego de la caída de una torre de transmisión de 115 kv, en la vereda Zaranda, debido al desplazamiento del terreno.

La emergencia afecta el servicio eléctrico en los municipios de Bolívar, Cimitarra, El Peñón, La Belleza, Landázuri, Puerto Parra y Sucre, así como en los corregimientos de La India y Puerto Araujo.

La ESSA informó que algunas zonas contarán con energía de forma continua. En Bolívar, la vereda Cruce Zambito tendrá suministro permanente, mientras que en Cimitarra recibirán energía constante los barrios Nueva Cimitarra, La Pradera, Portal de Alejandría, Santo Domingo, Altos de La Paz, Bello Horizonte, el Hospital Local, y el corregimiento Primavera.

También las veredas De La Torre, Los Morros, Caño Baúl, El Águila, Vuelta de Acuña, Riveras de San Juan, La Chisposa, Dos Hermanos, Puerto Olaya, Tierra Dentro, Campo Seco, San Juan y San Fernando.

Turnos de energía en Cimitarra

ESSA anunció que en el casco urbano de Cimitarra se aplicará el siguiente esquema de rotación, desde el 1 de noviembre y que vuelve a rotar a partir del martes 4 de noviembre.

Día 1 (sábado 1 de noviembre)

De 12:00 m. a 9:00 p.m.: desde la carrera 2 hasta la carrera 8, entre calles 1 y 9.

desde la carrera 2 hasta la carrera 8, entre calles 1 y 9.

De 9:00 p.m. a 6:00 a.m.: desde la carrera 8 hasta la carrera 12, entre calles 3 y 5, incluyendo los barrios Altos del Beltrán y sectores de la vereda El Centro.

Día 2 (domingo 2 de noviembre)

De 12:00 m. a 6:00 a.m. del día siguiente: entre calles 7A y 11, desde la carrera 4 hasta la carrera 15.

Servicio por horas en otros municipios

Desde el sábado 1 de noviembre, la ESSA está aplicando el servicio por bloques de 8:00 a.m. a 12:00 m. en distintas veredas de los municipios de Bolívar, Cimitarra, Landázuri, Puerto Parra, El Peñón, La Belleza y Sucre.

Por ejemplo, en Bolívar recibirán energía las veredas Ahuyamera, Locación, Guinea, Agua Linda, Puerto Arena y Nuevo Mundo, entre otras. En Landázuri, el servicio se prestará en las veredas La India, Vizcaínos, Cerro de Armas y La Victoria, mientras que en Puerto Parra se beneficiará inicialmente la vereda India Alta.

Asimismo, la ESSA programó turnos adicionales en horas de la tarde y la noche para Cimitarra y Puerto Parra, incluyendo sectores como Puerto Araujo, Riveras de San Juan, Carare, Playa Alta y Carrilera.

La empresa precisó que “la duración de esta programación depende directamente de las condiciones climáticas y del terreno”. Además, advirtió que, si la emergencia se mantiene, a partir del 4 de noviembre, se repetirá el mismo cronograma: el día uno corresponderá al lunes, el día dos al martes, y así sucesivamente hasta que el servicio pueda restablecerse con normalidad.