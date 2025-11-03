Niña de 9 años murió por dengue en Floridablanca, Santander. Piden ayuda para su sepelio

Bucaramanga

En el barrio El Reposo de Floridablanca, Santander, una niña de 9 años, identificada como Valeria, falleció tras varios días de lucha contra el dengue. La menor era estudiante del Instituto José Antonio Galán, cursaba tercero de primaria.

Entre lágrimas el hermano de la menor, Elian Ortiz, relató que los síntomas aparecieron el lunes 27 de octubre, fueron inicialmente atendidos en un hospital, pero al regresar a casa la fiebre aumentó, presentó náuseas, y al ser hospitalizada de nuevo el sábado 1 de noviembre, fue diagnosticada finalmente con dengue hemorrágico.

“La llevamos al hospital, le pusieron suero y la dieron de alta ese día, pero en la casa siguió con fiebre mucho más alta y con náuseas, pero cuando la internaron nuevamente, ya le diagnosticaron dengue y empezó a retener líquidos”, contó.

Ahora, en medio del dolor, la familia de la menor, quien manifestó ser de escasos recursos, solicita apoyo económico para costear el sepelio. Informan que quienes deseen colaborar pueden hacerlo al número Nequi 3125772658.

Altas cifras de dengue en Santander: Floridablanca es el segundo municipio con más contagios

Secretaría de Salud de Santander, hasta la semana epidemiológica 39 de 2025, confirmó que se han registrado 9.112 casos de dengue en el departamento: el 67% sin signos de alarma, el 32,3% con signos de alarma y el 0,7 % en formas graves.

Floridablanca es el segundo municipio con más casos de dengue en el departamento, con el 15,9% del total, solo superado por Bucaramanga que concentra el 28%. El reporte en la semana epidemiológica número 43 es de 1.564 casos de dengue, de los cuales casi el 70% corresponden a dengue sin signos de alarma y solo el 0.7% corresponden a dengues graves.

La Secretaría de Salud investiga si la picadura del mosquito transmisor ocurrió en el colegio Instituto José Antonio Galán, donde estudiaba la menor, o en su entorno residencial, ya que en el barrio se han reportado contagios.

“Lamentamos el caso de la muerte de la menor y extendemos nuestra solidaridad a su familia y amigos. Una vez conocido el caso, iniciamos el proceso correspondiente de investigación epidemiológica para descartar o confirmar la causa de muerte. El gobierno municipal continúa trabajando en sus acciones de prevención a nivel comunitario, a nivel institucional y a nivel educativo, buscando identificar, caracterizar y eliminar criaderos que puedan favorecer el desarrollo del zancudo transmisor del dengue”, comentó Genny Uribe, secretaria de salud de Floridablanca.

Desde la Alcaldía de Floridablanca piden a la comunidad apoyar todas las acciones de prevención, recomiendan no automedicarse ante cualquier síntoma relacionado con la enfermedad y en llegado caso, consultar de inmediato a un médico.