La intolerancia no para en Quindío, una mujer capturada por agredir con arma blanca a su expareja

Armenia

En la madrugada del domingo 2 de noviembre se registró un hecho de intolerancia al interior de un establecimiento nocturno en el municipio de Circasia.

Una mujer de 56 años de edad había agredido con arma blanca a su excompañero sentimental de 34 años por lo que la Policía intervino y logró su captura.

Al respecto, el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez informó que este puente festivo fue relativamente positivo puesto que no se registraron hechos de criminalidad que dejaran víctimas mortales, sin embargo, las riñas e intolerancia fueron las que no dieron tregua.

“Quiero contarle a todos los oyentes de Caracol Radio que efectivamente este fin de semana ha sido un fin de semana, digamos, relativamente positivo. No hemos tenido mayores inconvenientes”, indicó.

En cuanto a la lesión ocurrida en el municipio de Circasia, expresó que la persona agredida por su expareja no interpuso una denuncia penal y por fortuna el hecho no pasó a mayores porque las heridas no fueron de gravedad.

“Se nos presentó solo una lesión en el municipio de Circasia, una lesión leve, tanto así que la persona no instauró la denuncia penal como tal. Sin embargo, tenemos todo un dispositivo de seguridad establecido en todo el departamento del Quindío", mencionó.

A propósito, en el barrio Santander de Armenia en medio de una fiesta se presentó una riña con arma blanca que dejó un joven de 25 años lesionado y que fue trasladado a un centro asistencial donde se recupera de las lesiones.

Balance de la Policía

A través del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, se recibieron un total de 2.207 llamadas con requerimientos ciudadanos, entre ellas 235 por riñas y 109 por volumen alto.

De igual manera, en hechos aislados resultaron lesionadas 07 personas con arma cortopunzante, producto de la intolerancia que derivó en casos de riñas.

Se hicieron efectivas 09 capturas, 07 de ellas en flagrancia; 05 por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 01 por tentativa de homicidio y 01 por violencia intrafamiliar. Asimismo, 02 mediante orden judicial, 01 por el delito de homicidio y otra más por porte ilegal de armas fuego o municiones.

Además, se logró la incautación de 240 dosis de cocaína y sus derivados, 215 dosis de marihuana, 05 dosis de tusi, 145 armas cortopunzantes, entre las que se encuentran: (cuchillos, navajas, tijeras, seguetas y destornilladores). Es de resaltar que durante esta actividad se realizaron 452 registros a persona y solicitud de antecedentes.

Estas actividades preventivas se realizaron mediante registro, control y disuasión en sectores conocidos como: Puentes de la 26, La CHEC, Plazoleta de la Quindianidad - CAM, Plaza Bolívar, Parque Laureles, Parque Fundadores y sector centro, en atención al Plan Integral de Seguridad.