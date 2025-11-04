La entrega de medicamentos sigue siendo la principal queja de ciudadanos en Armenia

Armenia

Continúa siendo muy complejo el panorama en materia de salud en el país y la capital quindiana no es ajena a dicha problemática.

La personera de Armenia, Juliana Victoria Ríos indicó que es recurrente la dificultad con algunas EPS por eso a diario realizan acciones de tutela con el objetivo de garantizar el acceso a la salud como en la entrega de medicamentos y que se ordenen los procedimientos respectivos.

“Tenemos unos problemas recurrentes con ciertas EPS que nos lleva entonces a diario estar interponiendo acciones de tutela, a estar haciendo requerimientos desde la personería municipal para que se entreguen los medicamentos, para que se ordenen las citas médicas o los procedimientos ordenados por los médicos tratantes", manifestó.

Aseguró que el problema de salud es estructural y no se resuelve desde los territorios puesto que es competencia de la nación que incluso requiere de una reforma legislativa.

“Allí seguimos día a día atendiendo a todos los usuarios que requieren nuestros servicios, pues en materia de salud, todos sabemos que el problema de salud es un problema estructural, que no se resuelve desde los territorios, que se resuelve ya desde desde la nación, Que requiere incluso pues una reforma ya legislativa que requiere la intervención del único órgano que tiene la facultad de vigilar y de sancionar a las entidades prestadoras de servicios de salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud", resaltó.

En cuanto a la entrega de medicamentos, dio a conocer que es claro que se registra escasez de algunos medicamentos donde los usuarios van a reclamar y le entregan solo pendientes.

Advirtió que lo anterior es muy grave puesto que algunos de esos medicamentos son para tratar enfermedades crónicas lo que empeora las condiciones de salud de las personas.

“Tenemos el problema se concentra sobre todo en la entrega de medicamentos, hay que también señalar que hay escasez de algunos medicamentos esenciales en Colombia. Entonces es frecuente que las personas vayan a reclamar sus medicamentos y que le entreguen un pendiente. Es decir, le entregan un papelito en el que le indican que con posterioridad le van a hacer la entrega de ese medicamento", señaló.

Añadió: “Eso es muy grave porque algunos de esos medicamentos son para tratar enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo, entonces pues algunas personas tenemos la posibilidad de comprar esos medicamentos, otras no tienen esa posibilidad y eso agrava entonces o empeora las condiciones de salud de las personas. Ese sigue siendo el problema más frecuente, la entrega de medicamentos”.

Envío un llamado a la comunidad a acercarse a la Personería para brindar la orientación que permita mediar ante la actual crisis de salud.