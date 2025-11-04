Información del celular de Day Vásquez no será excluida para el juicio contra Nicolás Petro

Este martes 4 de noviembre se definen las pruebas clave en el juicio contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Y es que en una nueva audiencia del proceso judicial contra el hijo del presidente Gustavo Petro, el juez Hugo Carbonó aceptó la solicitud de la defensa para que el acusado participe de manera virtual.

También decidió no excluir del juicio toda la evidencia obtenida del celular entregado por Day Vásquez, exesposa de Petro Burgos, el 3 de marzo de 2023.

“El procurador del Procesado solicitó la exclusión de toda la información derivada de la diligencia realizada el 3 de marzo del 2023 por la Fiscalía General de la Nación en el apartamento de la señora Day del Carmen Vázquez Castro, especialmente de sus teléfonos y los datos extraídos, por considerar que dicha actuación vulneró el debido proceso”, dijo Carbonó.

Consecuencias de estar en la Lista Clinton

Por su parte, el abogado del acusado, Alejandro Carranza, aseguró que Nicolás Petro ya enfrenta las consecuencias de su inclusión en la Lista Clinton, una situación que, según dijo, ha impactado su vida personal y financiera.

“La Fiscalía no puede endilgarse inocencias que no posee con el tema de las reglas OFAC. Y hay que ser cuidadosos y respetuosos de eso. Cuando una persona se encuentra enlistada, ningún tercero puede hacer negocios por él. Es una regla que la Fiscalía no puede llegar a inducir en error en este momento. Es algo que estamos sorteando y al respecto le quiero decir, su señoría, que no es que le hayamos querido enviar el viernes a última hora, es que este tema del listado es novedoso para Nicolás, para la defensa y para todos. Es algo que no con lo que no contábamos. Si lo hubiéramos sabido hace meses le habíamos propuesto otra alternativa, habíamos pedido que entonces este juicio se hiciera en Bogotá o alguna situación diferente, pero es algo que nos sorprendió a todos”, indicó Carranza.

Durante la diligencia, la fiscal Lucy Laborde rechazó los argumentos de la defensa sobre presuntos riesgos de seguridad, insistiendo en que no existe justificación para que el procesado no asista presencialmente.