Video: Real Madrid rindió un emotivo homenaje a Diogo Jota en la previa del juego de Champions

El Real Madrid rindió homenaje al fallecido futbolista Diogo Jota, quien perdió la vida el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico junto a su hermano André Silva. El gesto del club español consistió en entregar un arreglo floral al finalizar la rueda de prensa previa al partido frente al Liverpool, por la UEFA Champions League.

Al altar ubicado a las afueras del estadio de Anfield, asistieron el director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, y los jugadores Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold. La visita se realizó este lunes, un día antes del esperado encuentro.

“El Real Madrid expresa su más sentido pésame al Liverpool y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol lamenta la pérdida de una persona excepcional y un jugador extraordinario”, se lee en la carta.

Xabi Alonso, Trent, Huijsen y Emilio Butragueño rindieron un homenaje a Diogo Jota el día previo al partido entre el Liverpool y el Real Madrid.

Alexander Arnold conmovido

El exjugador del Liverpool, Trent Alexander-Arnold, se mostró conmovido durante su visita al altar creado en homenaje al fallecido Diogo Jota, con quien compartió una profunda amistad dentro y fuera de las canchas.

En el lugar, Alexander-Arnold dejó un control de consola de Play Station, un objeto que ambos jugadores utilizaban en su descanso de las concentraciones. Además, depositó una carta manuscrita, en la que expresaba la falta que le hace su excompañero.

Diogo Jota era un amante de los videojuegos, principalmente de FIFA

“Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero siempre te querremos mucho. Tu recuerdo y el de André vivirán siempre en nosotros. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que pasamos juntos. Te extraño, amigo, cada día. Con amor, Trent y Familia. Forever 20. YNWA”.

Es preciso mencionar que Diogo Jota y Alexander-Arnold compartieron 145 partidos en el Liverpool y coronaron cuatro títulos juntos, siendo una de las duplas más recordadas del club inglés, que lamentablemente no se volverá a ver.

Carta de Alexander - Arnold

El paso de Diogo Jota en el Liverpool

El jugador portugués Diogo Jota se incorporó al Liverpool en el 2020, en donde disputó 182 partidos, sumó 65 goles y brindó 26 asistencias, cifras que lo convirtieron en un referente en el equipo inglés. Con los Rojos conquistó una Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Champions League en 2022. Una virtud que tenía el portugués era su facilidad de adaptarse en cualquier posición de ataque, uno de los atributos más valorados por sus entrenadores.