FILCali 2025 cerró su décima edición con récord de asistencia y una ciudad volcada a los libros

La Feria Internacional del Libro de Cali cerró su décima edición con un balance positivo y una asistencia diaria estimada entre 35.000 y 40.000 personas, consolidándose como la librería al aire libre de acceso gratuito más grande de Sudamérica.

Durante más de una semana, el Bulevar del Río se llenó de lectores, autores, editoriales, y curiosos que hicieron de la feria un punto de encuentro para celebrar el libro en todas sus variaciones. La programación incluyó más de 1200 invitados y cerca de 900 charlas distribuidas en 34 carpas, exponiendo que la literatura es una gran excusa para reunir a los caleños.

“En esta feria se mezcla el aporte del sector público, privado, y académico, con universidades como Univalle y otras 15. El motivo por el cual se eligió a Colombia como eje temático, fue porque estamos en tiempos de división y tenemos que unirnos, reencontrarnos con los relatos, los libros, los autores; el primer propósito de una feria es atraer y reconciliar a la gente”, expresó Paola Guevara, Directora de la Feria Internacional del Libro de Cali.

El encuentro también fue una vitrina para autores locales y regionales, que encontraron en la feria un espacio para dar a conocer sus proyectos editoriales independientes y conectar con nuevos públicos.

En una entrevista para Caracol Radio, Mario Mendoza habló sobre la ciudad y la feria: “Cali es una ciudad con la que tengo un afecto muy entrañable. Soy un narrador heredero de algún modo de Andrés Caicedo, como narrador urbano vengo de “Que viva la música”, de “Angelitos empantanados”, de la literatura y la fascinación de Caicedo por el cine. Mis vínculos con Cali son sumamente profundos, esta es una feria que siempre disfruto”.

Más allá de los números, esta décima versión deja la imagen de una ciudad que lee, conversa y se reencuentra con sus historias a orillas del río.