Este joven sería el presunto segundo agresor de Jaime Estaban Moreno la noche de Hallowen

Lo que comenzó como una tradicional fiesta de Halloween terminó convertido en una tragedia y hoy los familiares del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo no salen de su sorpresa al ver que el estudiante de 20 años murió en medio de un terrible hecho de violencia.

La noche del 31 de octubre el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes departía con amigos en la discoteca Before Club y al salir del sitio fue interceptado por un grupo de cuatro disfrazados que lo agredieron causándole un trauma craneoencefálico severo que derivó en su homicidio.

Por este crimen, esta capturado y será imputado, Juan Carlos Suárez Ortiz. Pero, las autoridades le siguen la pista a un segundo presunto victimario que la madrugada del trágico hecho vestía con un disfraz negro.

Lea también: Alcaldesa de Barrios Unidos denuncia amenazas tras evento convocado por propietario de Before Club

La foto del joven que sería el segundo victimario

Este joven sería el presunto segundo agresor de Jaime Estaban Moreno la noche de Hallowen Ampliar

El equipo jurídico del establecimiento comercial, Before Club reveló un video de sus cámaras de seguridad, donde se ve a quien sería el segundo presunto agresor minutos antes del crimen.

Le puede interesar: Abogado de caso Jaime Esteban: responsable podría enfrentar 25-50 años de cárcel por homicidio agravado

#BOGOTÁ| Este es el video dentro de la discoteca Before Club donde se ve al segundo presunto victimario del joven Jaime Esteban Moreno, asesinado el pasado 31 de octubre en Bogotá.



El abogado Carlos Castañeda, puso este y otros elementos probatorios a disposición de la… pic.twitter.com/nW6D8Tk4zm — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 4, 2025

Aclaran que, el hecho ocurrió a 400 metros de la discoteca y no dentro del lugar.