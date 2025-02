Domiciliarios de Rappi en Manizales reclaman mejores condiciones laborales y bonificaciones

Manizales

Dentro de los incentivos que recibían los más de 300 domiciliarios que trabajan con la aplicación de Rappi en la capital de Caldas, fueron eliminadas por las actualizaciones de la app, igualmente, las tarifas de los recorridos fueron rebajadas, por lo que se han visto altamente perjudicados.

Rodrigo Gómez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Aplicaciones (SINATRAP), afirma que les disminuyeron las ganancias diarias, por lo que “la aplicación nos calcula una tarifa base de $ 3.050 hasta cuatro kilómetros, en adelante aumenta $ 600 cada kilómetro, pero nosotros solicitamos que el arranque sea de $ 4.500 y que a partir del segundo kilómetro de pague $ 1.500 adicional por recorrido”.

Gómez, comenta que durante la temporada de lluvias les daban unos incentivos al salir a llevar los pedidos, pero por la actualización de la app se les eliminó. “Anteriormente nos pagaban un incentivo por orden de $ 1.500, ahora ese incremento no se ve, la aplicación no nos da beneficios, a veces los fines de semana montan unos incentivos, pero en realidad se los ahorran con el incremento de lluvia porque no los pagan”.

Decenas de domiciliarios se encuentran en el sector de El Cable alzando su voz de inconformidad, por lo que desde SINATRAP, piden realizar una mesa de diálogo con Rappi para concretar mejores tarifas y condiciones laborales.

