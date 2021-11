Domiciliarios de Rappi protestaron en Cartagena por mejoras laborales

Más de 300 rappitenderos salieron a protestar por varias vías principales de Cartagena para visibilizar los presuntos problemas laborales que tienen actualmente y la falta de atención por parte de funcionarios de esa aplicación en la ciudad.

Los domiciliarios se tomaron algunas vías del Pie de La Popa, Manga y el sector turístico de Bocagrande. Anunciaron que adelantan un “apagón” en la aplicación en forma de protesta para exigir respuestas y solución a sus derechos como trabajadores.

“Hemos pasado por muchos abusos. Cuando tú entras a la aplicación te dice que eres independiente que no trabajas para Rappi, pero todo eso es falso porque termina uno cumpliendo horarios y a veces si no encuentras reservas no puedes trabajar. No tenemos una oficina como tal donde nos podamos ir a quejar pues personalmente he tenido muchos problemas con el pago de las tarjetas o con Daviplata”, manifestó una rappitendera quien quiso mantener su nombre en reserva.

También denunciaron que la aplicación no tiene un canal de atención con los domiciliarios en Cartagena. “La solución de ellos es bloquear, cuando te bloquean es que tu cuenta ha sido inhabilitada por términos y condiciones. Tenemos dos semanas aproximadamente haciendo pedidos con distancias demasiado largas, seis o cinco kilómetros por 3 mil pesos. Eso es demasiado injusto”, sostuvo.

La rappitendera explicó que muchos de sus compañeros han tenido accidentes durante los recorridos, sin embargo, por no tener una ARL no los respaldan. “No tenemos ARL que nos respalde, no tenemos seguridad social, estamos huérfanos en Rappi. A los que trabajan con bicicletas a veces le mandan un trayecto de ocho kilómetros por dos mil pesos y hasta 1.500 pesos”, manifestó.