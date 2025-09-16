Bogotá se prepara para movilización de conductores: autoridades llaman a diálogo y protesta pacífica
La Personería, la Contraloría y la Veeduría Distrital encabezaron una mesa de trabajo con 15 gremios de transporte en Bogotá, ante la movilización programada para este martes.
Durante el encuentro, representantes de taxis, transporte escolar, grúas, plataformas digitales, domiciliarios, moteros y otros sectores expusieron sus quejas y denuncias sobre movilidad y gestión de la ciudad.
Los jefes de los entes de control destacaron la importancia de escuchar las preocupaciones de los conductores y acordaron:
- Facilitar espacios de diálogo entre la Administración Distrital y los gremios del transporte.
- Realizar revisiones detalladas de las denuncias presentadas, según las competencias de cada entidad.
- Acompañar la jornada del martes para garantizar su desarrollo seguro y ordenado.
Llamado a la protesta pacífica
El Personero Andrés Castro, junto con el Contralor Julián Ruiz y la Veedora Distrital, enfatizaron que la movilización debe llevarse a cabo “sin vandalismo ni bloqueos y respetando los derechos de los ciudadanos, el fortalecimiento de la convivencia y la garantía de una movilidad segura en Bogotá”.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró que el Distrito mantiene abiertos los canales de diálogo con los gremios y que “el orden en la ciudad es innegociable”. Quintero recalcó que Bogotá “no puede ser paralizada ni usada como un mecanismo de presión” y que la solución a las diferencias debe darse siempre a través del diálogo, sin afectar a estudiantes, trabajadores o personas que realizan diligencias cotidianas.