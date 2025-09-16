Bogotá se prepara para movilización de conductores: autoridades llaman a diálogo y protesta pacífica

Bogotá. Julio 23 de 2024. Un grupo de taxistas realizan plan tortuga a la altura del portal sur con motivo del paro de taxistas que se realiza en diferentes puntos del país. (Colprensa - Catalina Olaya)

Durante el encuentro, representantes de taxis, transporte escolar, grúas, plataformas digitales, domiciliarios, moteros y otros sectores expusieron sus quejas y denuncias sobre movilidad y gestión de la ciudad.

Los jefes de los entes de control destacaron la importancia de escuchar las preocupaciones de los conductores y acordaron:

Facilitar espacios de diálogo entre la Administración Distrital y los gremios del transporte.

Realizar revisiones detalladas de las denuncias presentadas, según las competencias de cada entidad.

Acompañar la jornada del martes para garantizar su desarrollo seguro y ordenado.

Llamado a la protesta pacífica

El Personero Andrés Castro, junto con el Contralor Julián Ruiz y la Veedora Distrital, enfatizaron que la movilización debe llevarse a cabo “sin vandalismo ni bloqueos y respetando los derechos de los ciudadanos, el fortalecimiento de la convivencia y la garantía de una movilidad segura en Bogotá”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró que el Distrito mantiene abiertos los canales de diálogo con los gremios y que “el orden en la ciudad es innegociable”. Quintero recalcó que Bogotá “no puede ser paralizada ni usada como un mecanismo de presión” y que la solución a las diferencias debe darse siempre a través del diálogo, sin afectar a estudiantes, trabajadores o personas que realizan diligencias cotidianas.