CosechArte cerró con éxito una edición llena de arte, sabor y tradición

La Feria de las Artes y la Cosecha, CosechArte, culminó el 2 de noviembre con un balance positivo y una masiva asistencia de más de 10 mil visitantes que disfrutaron de la celebración del campo boyacense. Música, danza, gastronomía y tradición se unieron para ofrecer una experiencia familiar que dejó en alto el nombre del departamento.

Desde las primeras horas del día, el público vivió momentos únicos en la experiencia Finkana, los talleres de oficios y las muestras artísticas que dieron vida a los hangares de la feria. El evento cerró con entusiasmo y orgullo, consolidándose como uno de los encuentros culturales más representativos de Boyacá.

Uno de los momentos más destacados fue el cierre de los Diálogos de Saberes y Sabores, donde el chef panameño Charlie Collins ofreció una inspiradora máster class sobre la fusión de tradiciones culinarias. A su vez, los espacios gastronómicos reunieron a emprendedores y restaurantes locales que presentaron preparaciones tradicionales e innovadoras, exaltando los productos boyacenses y la creatividad de sus cocineros.

COSECHARTE BOYACÁ Ampliar

La secretaria de Agricultura de Boyacá, Elizabeth Bermúdez, celebró el éxito del evento, que contó con más de 150 expositores entre productores, artesanos y empresarios. «...CosechArte fue un rotundo éxito, un evento que impulsa el campo, la cultura y el talento de nuestra gente...», destacó. Con este cierre, la feria reafirma su compromiso con el desarrollo rural y la identidad boyacense.