Caicedo propone consolidar en el país las transformaciones iniciadas por el Gobierno Petro / Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena

Santa Marta

Durante su recorrido por el país, el aspirante a la presidencia Carlos Caicedo reafirmó su respaldo al mandatario Gustavo Petro y expuso las bases de su propuesta política, centrada - según expresó - en la justicia social y el desarrollo regional.

Caicedo envió un mensaje en defensa de la soberanía nacional ante la disputa actual entre el presidente de EE.UU, Donald Trump y Gustavo Petro.

El líder político reconoció las dificultades que ha enfrentado el primer gobierno progresista en la historia del país. Señaló, además, que la oposición ha buscado frenar varias de las iniciativas del presidente y que muchas de ellas apenas comienzan a materializarse.

CONTINUARÁ CON EL LEGADO DE PETRO

Aseguró que, de llegar a la presidencia, continuará esas apuestas de Gustavo Petro y profundizará aquellas que impulsen una verdadera transformación en las regiones colombianas.

“Yo pienso que hay mucho que recoger de este legado y mucho que profundizar, porque cuatro años no son suficientes para cambiar un país que ha tenido gobiernos de derecha por casi 200 años. Petro abrió el camino, nosotros lo profundizaremos con más resultados”, afirmó.

También calificó la gestión del presidente Gustavo Petro como positiva y de buenas intenciones, aunque admitió que aún quedan promesas por cumplir. Atribuyó, además, parte de esas dificultades a la presencia de figuras dentro del gobierno que, según él, no han estado conectadas con los intereses del pueblo ni representan la izquierda.

“Son políticos oportunistas, lagartos, que siempre saltan de partido en partido, porque les encanta el poder y eso obviamente pasa su factura”, agregó.