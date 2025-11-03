Miguel Borja se pronunció luego de fallar penalti con el River: “Queda mucha historia por contar”

¡Continua la mala racha en el equipo de Marcelo Gallardo! River Plate cayó 0-1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, completando su quinta derrota en los últimos seis partidos del campeonato argentino. Miguel Ángel Borja fue uno de los principales señalados tras la derrota, luego de perder la oportunidad de igualar el marcador tras errar el penalti a último minuto.

REPASE ACÁ EL PENAL FALLADO POR MIGUEL ÁNGEL BORJA

PENAL ATAJADO Y FESTEJO DE GIMNASIA SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO 🧤⚽ pic.twitter.com/Q0Gd6enF8u — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2025

“Tengo la certeza que saldré victorioso"

Miguel Ángel Borja se pronunció en sus redes sociales tras la finalización del partido, en el que tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero erró un penalti. El delantero colombiano asumió la ejecución, enviando el disparo hacia el poste izquierdo del arquero Nelson Insfrán, quien adivinó la dirección y logró rechazar el lanzamiento.

El cordobés aseguró que el difícil momento que atraviesa al ser señalado como uno de los culpables de la derrota de River Plate, lo hará más fuerte y que aún tiene mucho por demostrar.

Le puede interesar: Miguel Borja, cerca de romper récord histórico con River Plate de Argentina

“Gracias a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero Betano esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso. Porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28) Gracias por los mensajes de apoyo”, se lee en la historia de Instagram del colombiano.

@miguelaborja23 Ampliar

Miguel Borja y su futuro

Miguel Ángel Borja finaliza su contrato con River Plate en diciembre del presente año. Aunque el delantero colombiano anhela seguir en el club, la renovación de su vínculo aún está por definirse. Es preciso mencionar que desde que el colombiano llegó al club argentino, ha sumado 62 goles con River, igualando el registro con Juan Pablo Ángel como los colombianos con más anotaciones en la historia del equipo.

¿Cuándo vuelve a jugar Miguel Borja?

El próximo domingo 9 de noviembre se llevará a cabo el superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors en el mítico estadio La Bombonera a partir de las 2:30PM (hora Colombia), partido que corresponde a la jornada 15 de la Primera División de Argentina.