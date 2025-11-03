Plan retorno lunes festivo: estado de las vías, desvíos, pico y placa regional 03 de noviembre

Hoy finaliza el primer puente festivo del mes de noviembre donde casi tres millones de personas se movilizaron por los diferentes corredores viales y en los aeropuertos del país.

En comunicación con Caracol Radio, la General Susana Blanco, dio un parte de tranquilidad sobre las principales vías del país, en especial la vía al llano.

Estado de las vías:

Desde la dirección de Transito y Transporte se ha acompañado a todos los viajeros en el plan retorno, ha habido una movilidad de cerca de 2 millones de vehículos de acuerdo con la información de paso a peaje y una alta movilidad por los terminales de transporte con más de 97mil pasajeros que salieron por estas.

➡️ Reversible habilitado en la vía La Mesa – Bogotá desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 m.

➡️ Reversible habilitado en la vía La Mesa – Bogotá desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 m.

👮‍♀️👮 Personal policial acompaña el dispositivo para garantizar una movilidad segura.

Puntos críticos:

Solamente se ha presentado una situación especial en la vía Girardot – Bogotá a la altura de Tolemaida por el volcamiento de un vehículo por pérdida de control, por el momento hay paso a un carril sin congestión.

Los demás corredores viales no tienen contratiempos y a nivel país es la misma situación, la fluidez de los vehículos es baja.

Vía al Llano:

“La ciudadanía acató todas las recomendaciones que se hicieron desde la Gobernación y el ministerio de Transporte de tal forma que no se han presentado inconvenientes en este punto. Desde las 2 de la tarde se activará el reversible en la zona”, indicó la General Susana Blanco a Caracol Radio.

Pico y placa Regional:

En este puente festivo sí aplica el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, es una medida que facilita tiempos y la velocidad de ingreso de los vehículos a la capital.

Desde las 12 de día y hasta las 4 de la tarde ingresarán los vehículos con placa par, de 4pm a 8pm lo harán quienes tengan placas impares y después de las 8 de la noche lo podrán hacer todos los vehículos que hagan falta.

Aeronáutica Civil:

Por parte de la Aeronáutica Civil se espera que hoy, 66.460 pasajeros vuelen a destinos internacionales y 113.086 recorrerán el país en rutas nacionales.