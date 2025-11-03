Boyacá reduce en un 83% los accidentes de tránsito durante el puente festivo

Las autoridades de tránsito en Boyacá entregaron un balance positivo sobre la movilidad durante el reciente puente festivo. El capitán Vanegas, de la Policía de Tránsito, informó que gracias al trabajo articulado entre los uniformados y las acciones preventivas y educativas en las vías nacionales, se logró una reducción del 83% en accidentes de tránsito, del 75% en fallecidos y del 92% en lesionados, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según el oficial, más de 173.000 vehículos se movilizaron por las carreteras del departamento, evidenciando un comportamiento vial mayoritariamente responsable. Sin embargo, señaló que aún persisten casos de infractores: 276 órdenes de comparendo fueron impuestas, además de 54 pruebas de embriaguez positivas y 31 vehículos inmovilizados por diferentes violaciones al Código Nacional de Tránsito. La falta de licencia de conducción fue la infracción más recurrente.

El capitán Banegas destacó que el tramo vial con más comparendos fue el que conecta el ingreso al departamento con las vías hacia Sogamoso, una de las rutas principales de Boyacá. Finalmente, hizo un llamado a los conductores para mantener la prudencia en carretera y recordó que las campañas pedagógicas buscan concienciar sobre el valor de la vida y la responsabilidad al volante, porque —como dijo el oficial— «...siempre hay alguien que nos espera en casa...».