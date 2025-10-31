181 mil viajeros saldrán de la Terminal de Bogotá durante el puente festivo de Halloween

Bogotá D. C.

La Terminal de Transporte de Bogotá reporta que durante este puente festivo del Día de Todos los Santos unas 181 mil personas saldrán desde este punto de la capital hacia diferentes destinos en toda Colombia.

En Cundinamarca, Meta, Antioquia y Caldas se llevarán a cabo 10 ferias, que aumentan la afluencia de turistas y activan el comercio en estos cuatro departamentos de la región andina.

“La de Transporte de Bogotá ofrece la mejor opción para recorrer nuestro país de forma fácil, cómoda y confiable", afirma Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogotá, quien indica que más de 400 personas del personal logístico, del sector salud y Policía acompañarán la operación".

“Nuestro equipo de seguridad desarrolló una megatoma de seguridad en la Terminal Salitre, en la que contamos con el despliegue de unidades de seguridad y personal debidamente capacitado para atender diferentes situaciones“, señala González.

¿Qué eventos hay durante el puente festivo de Halloween en Colombia?

Por otro lado, la Terminal destaca el desarrollo de 10 ferias, fiestas y eventos diversos que tendrán lugar durante el fin de semana festivo en cuatro departamentos clave de la región andina:

Cundinamarca

● Concurso Nacional de Bandas Musicales Pedro Ignacio Castro Perilla en Anapoima (Cundinamarca) - 31 de octubre al 2 de noviembre.

● XXVI Ferias y Fiestas en Gama (Cundinamarca) - 31 de octubre al 2 de noviembre.

Meta

● Torneo Internacional del Joropo 2025 en Villavicencio - 25 de octubre al 2 de noviembre.

● Festival de las Colonias 2025 Guamal (Meta) - 30 de octubre al 3 de noviembre.

Antioquia

● Fiestas Katías 2025 en el municipio de Andes (Antioquia) – 28 de octubre al 3 de noviembre.

● Fiestas de la Cordialidad y del Campesino 2025 en San Roque (Antioquia) - 25 de octubre al 3 de noviembre.

● Fiestas del Grano y el Retorno 2025 en Dabeiba (Antioquia) – 31 de octubre al 3 de noviembre.

● Fiestas 2025 en Santa Rosa de Osos (Antioquia) - 31 de octubre al 2 de noviembre.

Caldas

● Fiestas del Barequero 2025 en Marmato (Caldas) - 28 de octubre al 3 de noviembre.

● Festival de la Lana 2025 en Marulanda (Caldas) - 31 de octubre al 3 de noviembre.

Se prevé que el sábado sea el día con mayor movimiento durante el puente festivo, con la salida de más de 56 mil viajeros en cuatro mil buses despachados desde las tres sedes de la Terminal de Bogotá: Salitre (Calle 22 C No. 68 F – 37), Norte (Cl. 192 No. 19-43) y Sur (Calle 57Q NO 75F – 82).