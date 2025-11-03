Abatido Alias “Gerson”, explosivista del Eln

Cúcuta

En el municipio de Ocaña en Norte de Santander, en desarrollo del Plan Ayacucho liderado por el Ejército Nacional, se adelantó una operación donde fue abatido Henry Amaya Ramírez alias “Gerson”, en una acción desarrollada en el sector de Aguas Claras.

Según el Ministro de Defensa Pedro Sánchez “este hombre es un terrorista y asesino del grupo criminal del cartel Eln. Alias ‘Gerson’, con más de 14 años de trayectoria criminal, participó en múltiples asesinatos contra la población civil y la Fuerza Pública, incluyendo homicidios de comandantes de estación y atentados con drones donde también hubo militares y policías asesinados”.

“Este resultado afecta de manera directa la capacidad terrorista y letal de estos bandidos en el Catatumbo, debilitando su proyección terrorista u del narcotráfico en Ocaña, El Tarra, Teorama, San Calixto y Convención. Así mismo se incautó armamento” dijo el funcionario.

Manifestó el ministro que “la fuerza pública seguirá desmantelando los carteles del narcotráfico que delinquen en el país, aplicando siempre el respeto por los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para proteger la vida de los colombianos”.

Las autoridades en Norte de Santander se encuentran en máxima alerta ante las acciones violentas que pueda generar esa guerrilla por el golpe asestado por las fuerzas militares contra uno de sus integrantes más buscados.