Boyacá Chicó ratifica lugar, día y horario para su juego ante el América

Chicó y América se enfrentan en el estadio La Independencia de Tunja, por la fecha 18 de la Liga colombiana / Colprensa.

Después de tantas idas y vueltas, el juego Boyacá Chicó Vs. América de Cali finalmente tiene sede, día y hora confirmada para su desarrollo. El partido hace parte de la fecha 18 y es clave para la definición de los cuadrangulares finales.

Más allá de que el pasado viernes Dimayor anunció que el encuentro sería en el estadio La Independencia de Tunja, todavía existía un pero, puesto que la alcaldía de la ciudad solo tendría listo el escenario deportivo para el sábado 8 o domingo 9 de noviembre, según comentó el mismo Nicolás Pimentel, presidente del club.

El juego entre Chicó y América no pudo celebrarse en Tunja, como estaba previsto inicialmente, por ferias en la capital boyacense, siendo utilizado el estadio para albergar conciertos.

Tras buscar a Bogotá como Plan B, se programó el juego para el jueves 30 de octubre en El Campín, pero la Alcaldía no autorizó el evento, debido a los distintos eventos culturales que se realizarían en la capital durante el fin de semana.

Lugar, día y hora ratificado

Este sábado, Boyacá Chicó, a través de sus redes sociales, oficializó el estadio La Independencia de Tunja como sede del encuentro, además de la fecha establecida por la Dimayor, el jueves 6 noviembre a las 6:10PM.

⚽️ ¡Jugaremos en Tunja, jugaremos en nuestra casa! 🏟️



🏟️ En La Independencia enfrentaremos la fecha #18 de La Liga @BetPlayCO Dimayor II - 2025 💙🧡



🗓️ Jueves 06 de noviembre del 2025.

🕒 6:10 p.m.

🏟️ Estadio La Independencia.

📺 @WinSportsTV pic.twitter.com/Nex3LTSr2e — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) November 2, 2025

Las boletas tienen un valor de $50.000 en la tribuna norte, $80.000 en la tribuna oriental y $100.000 en la tribuna occidental.