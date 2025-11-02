Campeón de Libertadores pide continuidad de Diego Arias: “Si alguien merece la oportunidad es él”

Farid Díaz, campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores y con un paso importante en la Selección Colombia, dialogó con Caracol Deportes de Caracol Radio, donde se refirió a la actualidad del equipo antioqueño y el desempeño que ha tenido con el técnico Diego Arias.

Díaz aseguró que le gustaría que Arias, quien fue su compañero en el terreno de juego, continuara al frente del club; no obstante, dejó en claro que para él llegará otro entrenador a partir del próximo año.

“Me alegra mucho por Diego, es amigo, fuimos compañeros tanto en Pereira como en Nacional. Me alegra por él y por lo que significa Nacional también. Sé que eso no es casualidad, es preparación. Él estuvo en la época que estuvo el profe Osorio y creo que muchos aprendimos de él”, comentó sobre la actualidad de Arias al frente del equipo.

Y comentó sobre su continuidad: “Ojalá lo dejaran, pero yo estoy 100% seguro que Nacional tiene técnico para el otro año. Es ahí, no es que no lo merezca, es que estamos hablando de Nacional. Yo fuera feliz que lo dejaran, ojalá que Diego clasifique y sea campeón, algo está haciendo bien, lo tiene invicto desde que llegó. Los directivos de Nacional no sé cómo están trabajando ahora, pero si alguien tiene y merece la oportunidad, es Diego”.

“Ellos tiraron un salvavidas a ver qué pasaba, porque siempre lo hacen, tirar interinos y resulta que el interino les sale con la varita mágica, de resolver millones de problemas que no han podido resolver en todo el año. Deberíamos tener más empatía, arriesgar a ver qué pasa, a los entrenadores no nos dejan trabajar, si no ganamos, tenemos la guillotina atrás, tenemos que ganar tres, cuatro o cinco partidos para que nos dejen trabajar. Yo me dejo guiar por el juego y después del juego viene el resultado”, concluyó al respecto.

Sobre el favoritismo de Nacional, Díaz fue prudente: “Nacional si está en las finales es favorito, no porque a mí me guste a Nacional y ame a Nacional, es que es así. Junior si está en las finales es favorito; Tolima si está en las finales es favorito; Santa Fe si está en las finales, va a ser favorito, Millonarios, qué se yo. En los cuadrangulares puede pasar cualquier cosa, tú puedes entrar octavo y ganar el título. Si hay equipos que tienen plus, como es Nacional, Junior o Tolima, que saben jugar este tipo de partidos. Para mí todos tienen opción de ser campeón”.

Opinión sobre el Deportivo Pereira

Farid Díaz, quien también tuvo un paso por el Deportivo Pereira, se refirió a la difícil crisis que atraviesa el club Matecaña: “Me da bastante tristeza por lo que está pasando el equipo y la gente, estuve el año pasado viendo un partido del Pereira con Chicó y la gente tiene el recuerdo. Eso viene desde hace muchos años, más con el dueño que tienen, esto se iba a pique tarde o temprano, esta novela ya la habíamos visto en otros años. Hasta que no vendan a Pereira esto no va a cambiar. Le deseo muchos éxitos a Pereira, ojalá salgan de ahí”.