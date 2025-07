Denuncian presunta estafa en la organización de bodas en Armenia ¿Qué responden desde la empresa?

Armenia

A través de redes sociales se han viralizado denuncias en contra de Casa Lugo eventos por presuntos incumplimientos, una de las personas afectadas es la creadora de contenido Karinca Taborda Cruz quien en diálogo con Caracol Radio dio a conocer que su boda estaba proyectada para el 6 de diciembre de este año por lo que empezó a planearla con esta casa de eventos desde el mes de mayo dando abonos por más de 15 millones de pesos.

Resaltó que le generaba confianza todo el proceso puesto que fue testigo de lo bien que llevaban a cabo los eventos porque estuvo en uno de una amiga cercana por lo que no dudo en empezar a organizar su boda con ellos.

Toda la felicidad que le embargaba por materializar su boda se desmoronó cuando en redes sociales evidenció denuncias en contra de dicha casa de eventos por lo que decidió consultar sin obtener las respuestas y es ahí donde empezó a indagar con los proveedores quienes le reportaron que no habían recibido dineros de abonos para su boda.

Describió que en ese momento entró en pánico y desilusión por lo que insistentemente buscó a Lugo Vásquez quien fue la persona directamente responsable de todo el proceso de organización, pero resaltó que no ha sido claro en brindar las claridades sobre la situación.

“Ya no recuerdo bien la fecha, sale una chica en redes sociales a manifestar una presunta estafa por parte de él, yo había tenido una reunión con Lugo porque ya me habían llegado como varios comentarios y situaciones donde él me niega totalmente esas presuntas estafas, me dice que todo estaba bien. Y el día miércoles le hago la última eh transferencia por 2 millones de pesos y desde ese día él no me contesta", sostuvo.

“Yo tuve contacto con proveedores, con su equipo de trabajo y me comuniqué finalmente con la dueña de la Hacienda Santa Eduviges y ella me manifiesta que sí, que ella tenía conocimiento de mi boda, que era el 6 de diciembre, pero el señor Lugo nunca hizo abonos. Traté de contactar diferentes proveedores y demás y mi boda estaba totalmente perdida, no se hizo de ningún abono", alertó.

Denuncia ante Fiscalía

Asimismo, indicó que en cuanto conoció de las demás denuncias y no obtuvo las respuestas interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de esclarecer los hechos y lograr recuperar su dinero.

También dijo que es muy llamativo que justo en este momento en las redes sociales de la empresa Casa Lugo eventos puntualmente en Instagram aparezca una imagen con el mensaje “Cerrado por vacaciones” lo que aumenta la preocupación sobre el paradero del representante y la solución que pueda generar sobre la denuncia por los incumplimientos.

“Claro, él tenía mucho reconocimiento en la región y yo estuve en una fiesta de él y fue espectacular y mi futuro esposo, él me dijo que si esto tan chévere, ven, contactémoslo para que hagamos la boda. Gracias a la valentía de Estefanía, yo me pude dar cuenta y yo dije, “Yo también tengo que alzar la voz”, mencionó.

Representante de Casa Lugo Eventos

Caracol Radio logró establecer comunicación con Luis Gonzaga Olaya Vásquez más conocido como Lugo Vásquez representante legal de la empresa Casa Lugo eventos quien reconoció las dificultades económicas por las que actualmente atraviesa.

Aseguró que no se trata de una estafa puesto que hizo hasta lo más posible para lograr responder a cabalidad con los eventos, sin embargo, dijo que tuvo fallas administrativas y errores en los procesos.

Además, evidenció que se viene recuperando de una crisis económica a partir de la pandemia debido a las dificultades en su momento por no poder realizar los eventos.

Reconoció que toda la situación se le salió de control por realizar gastos innecesarios y no llevar una buena administración, pero fue enfático en decir que la idea es responder a todas las personas que les debe dinero entendiendo que Casa Lugo Eventos actualmente no tiene músculo financiero.

“Bueno, toca es como declarar que realmente en este momento Casa Lugo no tiene músculo financiero y lo que tenga que vender lo vendo, los acuerdos de pago que tengan que hacer y los daños causados a los clientes que no se les cumpla a cabalidad con los eventos, pues estoy dispuesto a responder", dijo.

Sobre el caso puntual de la Influenciadora digital Karinca reconoció que le entregó unos adelantos del 30% tal como se acordaba en el contrato y ahora le solicitó la devolución de los dineros por eso le propuso un acuerdo de pago.

Añadió que sobre la foto en Instagram que decía “cerrado por vacaciones” decidió desmontarla para evitar especulaciones y porque realmente sostuvo no es cierto solo que se encuentra en una crisis emocional.

Pidió disculpas públicas por lo que considera son todas las irresponsabilidades en el pago a proveedores y los incumplimientos en los eventos.