Néiser Villarreal sigue sin presentarse en Millonarios: El club anunció que tomó medidas

Néiser Villarreal, uno de los goleadores del pasado Mundial Sub-20, al convertir cinco anotaciones con la Selección Colombia, completa ya cuatro días sin presentarse a Millonarios. El jugador es esperado desde el pasado lunes 20 de octubre.

El mismo club bogotano anunció el incumplimiento del delantero tumaqueño a través de una publicación en sus redes sociales. Adicional a ello, advirtió que se tomarán las medidas correspondientes.

“Luego del tercer puesto logrado en el pasado Mundial sub 20 de Chile, el defensor Carlos Sarabia se reintegró a trabajos. Ya completa una semana de entrenamientos con el grupo. Por su parte, Neiser Villareal no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó que inició el proceso administrativo correspondiente”, informó el equipo.

No es la primera vez

Néiser Villarreal ya había llegado ocho días tarde a Millonarios tras su participación en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela, el cual se disputó durante el semestre pasado. El club, en aquel entonces, no tomó medidas y, por el contrario, decidió darle minutos.

Versión de Néiser

Según explicó el técnico de la Selección Colombia Sub-20, Néiser Villarreal no se ha presentado a Millonarios porque no sabía cuándo debía hacerlo, motivo por el cual viajó a Tumaco para visitar a su familia, tras su participación en la pasada Copa del Mundo de Chile.