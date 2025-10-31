Bonner Mosquera, durísimo con la actualidad de Millonarios: “No se puede jugar tan feo”

Bonner Mosquera, jugador con más partidos en la historia de Millonarios, se mostró crítico con la actualidad del equipo bogotano. En diálogo con La Polémica, el chocoano cuestionó el juego de los azules y la calidad de su plantel de jugadores.

Sobre la eliminación de la Liga, en el empate 0-0 ante el Once Caldas, Mosquera aseguró que lo primero que pensó fue: “que uno no puede jugar tan feo, una cosa es jugar mal y otra jugar bien, Millonarios no está acostumbrado a eso”.

“Los dos últimos partidos de Millonarios fueron feísimos, en todo, en generación de juego, en oportunidades de gol, en planteamiento táctico, fue muy feo”, añadió al respecto sobre el rendimiento actual.

Mosquera aseguró que todo el 2025 del equipo ha sido de muchas dudas. “Todo el año ha fracasado, todo el año Millonarios ha tenido una actuación muy paupérrima. Empezó perdiendo la clasificación con Once Caldas en Sudamericana, en el torneo tuvo una actuación digna, pero termina no llegando a la final, también es una situación muy difícil para una institución como Millonarios y este semestre qué decir”, comentó.

Finalmente, cuestionó al plantel de jugadores de Millonarios: “Si tú no tienes jugadores de categoría, pues va a ser muy difícil. No puedes tener jugadores que quieran correr más que la pelota. Millonarios no es un equipo para correr. Un equipo que tiene jugadores que no están a la altura, ni Millonarios, ni Nacional, ni Junior pueden tener jugadores de esa categoría”.

Para Bonner, Medellín es el principal candidato al título; no obstante, no descarta a Atlético Nacional: “Nacional pone un punto muy alto, pero Medellín es el único que puede pelearle el título”.