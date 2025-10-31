Personería de Cali suspende por tres meses al secretario de Movilidad

Cali, Valle del Cauca

La Personería de Cali ordenó la suspensión provisional por tres meses del secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, tras detectar presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones mientras se encontraba en periodo de incapacidad médica.

Según la entidad, se trata de una medida preventiva, no de una sanción definitiva, mientras se verifica si el funcionario incurrió en faltas disciplinarias. De confirmarse las irregularidades, podrían imponerse sanciones más severas.

En su defensa, el secretario calificó la medida como “injusta” y carente de debido proceso.

“Me sancionan básicamente por trabajar”, afirmó Orozco, quien explicó que su incapacidad médica fue suspendida el 24 de octubre y que el 25, durante el concierto de Shakira, ya se había reintegrado legalmente a sus funciones para garantizar la movilidad de los caleños en un evento de esa magnitud.

El funcionario insistió en que cuenta con soportes médicos y jurídicos que respaldan su regreso al cargo y sostuvo que la sanción “desconoce la realidad y los certificados médicos”.

“No hay fundamento que justifique esta medida. No hay siquiera una investigación seria y previa. Es un mensaje equivocado, en esta ciudad, a quien trabaja se le castiga y a quien se esconde se le premia”, señaló.

El funcionario anunció que acudirá a todas las instancias legales para revertir la decisión y demostrar que actuó “en beneficio de la seguridad y ePersonería de Cali suspende por tres meses al secretario de Movilidadl orden vial de Cali”.