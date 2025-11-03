Popayán

Atentado con “carro bomba” sacude a Suárez, Cauca: varias viviendas y comercios afectados

Una explosión cerca de la estación de Policía causó graves daños materiales. La Gobernación del Cauca condenó el ataque y pidió reforzar la seguridad en la zona.

Brandon Leguizamo

En la madrugada de este lunes, un carro bomba fue detonado cerca de la estación de Policía del municipio de Suárez, Cauca, generando una fuerte explosión que dejó viviendas y establecimientos comerciales gravemente afectados.

Las autoridades investigan el hecho, que ha sido condenado por la Gobernación del Cauca, mientras equipos de emergencia evalúan los daños y buscan establecer si hay personas heridas.

Noticia en desarollo..

