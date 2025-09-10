Política

La MOE alerta que la violencia política repunta en Colombia en medio del calendario electoral

En cuatro meses se registraron 139 agresiones contra liderazgos políticos, sociales y comunales, según la MOE. Bogotá, Cauca y Norte de Santander concentran los casos más graves.

María Paula Manrique Salcedo

Colombia

Según el ultimo informe sobre Violencia contra Liderazgos Políticos, Sociales y Comunales, presentado por la Misión de Observación Electoral, se han registrado 139 hechos de violencia, de cara a las elecciones de 2026.

El informe documentó que los liderazgos políticos sufrieron el 56 % de las agresiones (78 casos). De estos, 18 fueron hechos letales, incluyendo asesinatos y atentados. Los concejales en ejercicio fueron los más golpeados, con 26 ataques; en Córdoba, incluso, se reportó una amenaza colectiva contra el Concejo Municipal de Tierralta.

Repunte contra lideres comunales

De acuerdo con la MOE los liderazgos comunales enfrentaron un incremento del 66,6 % en los ataques, pasando de 12 a 20 casos. Trece de estos terminaron en asesinatos. Los presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) fueron las principales víctimas, al concentrar el 70 % de las agresiones.

Bogotá, Cauca y Norte de Santander: epicentros

Con base en el informe, la MOE alerta que entre marzo y julio de este año, la violencia se extendió a 81 municipios de 26 departamentos. Bogotá concentró 18 agresiones, entre ellas amenazas contra cuatro congresistas y un asesinato. En Norte de Santander, en Tibú, fue asesinado un presidente de la Junta de Acción Comunal; mientras que en Cauca se registraron 15 hechos en medio de la disputa entre grupos armados.

Liderazgos sociales e indígenas en riesgo

Según el informe, aunque la violencia contra liderazgos sociales cayó más de un 50 % frente a 2021, este grupo sigue siendo el más afectado por la violencia letal: 25 casos entre asesinatos y atentados. Los liderazgos indígenas resultaron especialmente golpeados, con el 71 % de los hechos en Cauca y Nariño.

Zonas de paz bajo presión

Los datos presentados reflejan que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) concentraron el 35 % de la violencia. Allí se reportaron 24 asesinatos, equivalentes a más del 63 % de los homicidios contra liderazgos en el país, lo que refleja la fragilidad de estos territorios.


