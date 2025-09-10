La MOE alerta que la violencia política repunta en Colombia en medio del calendario electoral

Las elecciones de los Consejos de Juventud están basadas en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622/2013, modificado por la Ley Estatutaria 1885/2018). I Foto: Caracol Radio

Según el ultimo informe sobre Violencia contra Liderazgos Políticos, Sociales y Comunales, presentado por la Misión de Observación Electoral, se han registrado 139 hechos de violencia, de cara a las elecciones de 2026.

El informe documentó que los liderazgos políticos sufrieron el 56 % de las agresiones (78 casos). De estos, 18 fueron hechos letales, incluyendo asesinatos y atentados. Los concejales en ejercicio fueron los más golpeados, con 26 ataques; en Córdoba, incluso, se reportó una amenaza colectiva contra el Concejo Municipal de Tierralta.

Repunte contra lideres comunales

De acuerdo con la MOE los liderazgos comunales enfrentaron un incremento del 66,6 % en los ataques, pasando de 12 a 20 casos. Trece de estos terminaron en asesinatos. Los presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) fueron las principales víctimas, al concentrar el 70 % de las agresiones.

Bogotá, Cauca y Norte de Santander: epicentros

Con base en el informe, la MOE alerta que entre marzo y julio de este año, la violencia se extendió a 81 municipios de 26 departamentos. Bogotá concentró 18 agresiones, entre ellas amenazas contra cuatro congresistas y un asesinato. En Norte de Santander, en Tibú, fue asesinado un presidente de la Junta de Acción Comunal; mientras que en Cauca se registraron 15 hechos en medio de la disputa entre grupos armados.

Liderazgos sociales e indígenas en riesgo

Según el informe, aunque la violencia contra liderazgos sociales cayó más de un 50 % frente a 2021, este grupo sigue siendo el más afectado por la violencia letal: 25 casos entre asesinatos y atentados. Los liderazgos indígenas resultaron especialmente golpeados, con el 71 % de los hechos en Cauca y Nariño.

Zonas de paz bajo presión

Los datos presentados reflejan que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) concentraron el 35 % de la violencia. Allí se reportaron 24 asesinatos, equivalentes a más del 63 % de los homicidios contra liderazgos en el país, lo que refleja la fragilidad de estos territorios.



