Alfredo Morelos sobre su posible renovación con Atlético Nacional: “Estamos hablando”

Alfredo Morelos es un jugador clave en Atlético Nacional. El delantero cordobés llegó al equipo para reforzar su frente de ataque en el 2024, desde entonces ha conquistado tres títulos, habiendo marcado 29 goles con el equipo.

Su más reciente anotación la consiguió en la goleada 4-1 sobre el América, por el juego de ida de las semifinales de la Copa Colombia, disputado este domingo en el estadio Atanasio Girardot.

Morelos diálogo con Noticias Del Verde en la zona mixta posterior al partido, refiriéndose a su anotación y la posibilidad de renovar su contrato con el equipo, el cual finalizará en el presente año.

“Estamos en conversación, toca ahorita hablar con el presi, con Gustavo, mi empresario que se me hace muy difícil hablar con él, porque está en España. Tenemos tiempo todavía, las ganas están, como siempre lo he dicho, el querer quedarme acá, mi familia es feliz, yo estoy feliz y uno donde es feliz, tiene que estar. Lo más importante es que está la motivación, que estoy jugando, estoy marcando, estoy ayudando a mi equipo, eso es lo más lindo”, comentó al respecto.

Y añadió: “Estamos hablando, siempre estamos ahí, que el presi me dice que si ya hablé con mi empresario. Ya cuando todo se dé lo van a saber de la mejor manera”.