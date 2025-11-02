S.O.S. por las vías de Santander: gremios declaran emergencia y hacen un llamado al presidente Petro

Bucaramanga

La Alianza por Santander, integrada por los principales gremios económicos del departamento, lanzó una alerta al Gobierno Nacional por el “colapso vial” que enfrenta la región tras los daños en la Ruta 45A (La Charca, Oiba) y la Transversal del Carare (vereda Zarandas, Vélez).

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, la ministra de transporte María Fernanda Rojas Mantilla y el director del Invías, la organización advierte que la situación está generando “una afectación directa a la seguridad vial, la movilidad de las personas, el abastecimiento y la actividad económica del sur de Santander y el oriente colombiano”.

En el documento, califican la situación como una “urgencia nacional” y alerta que los cierres y el deterioro de estos corredores estratégicos, que conectan el nororiente con el centro del país, están provocando un sobrecosto logístico superior a los $75.000 millones diarios. Según los gremios, los desvíos, el mayor consumo de combustible y la parálisis del transporte de carga han incrementado los costos de flete hasta en un 40%, impactando la competitividad y sostenibilidad de las empresas santandereanas.

“Esta situación paraliza el transporte intermunicipal, afectando la movilidad diaria de más de 60.000 pasajeros que se desplazan por el corredor Bucaramanga–Tunja–Bogotá, y a su vez aísla a más de 50 municipios del acceso a servicios esenciales como salud, educación y comercio”, señala el comunicado.

Advierten que el cierre amenaza la dinámica productiva regional, especialmente en el sector agropecuario. En 2024, la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura de Santander representaron el 6,9% del valor agregado nacional, y el aislamiento “amenaza la capacidad productiva de miles de pequeños campesinos, transportadores y centros de acopio”. También proyecta un desabastecimiento relativo de pollo y huevo hacia el centro del país, lo que podría derivar en un aumento de la inflación de la canasta familiar en Bogotá, Boyacá y el área metropolitana de Bucaramanga.

🚧 #Movilidad | Aún no hay solución en la Troncal del Carare, la remoción en masa continúa.



Invías ordena monitoreo permanente en el tramo Landázuri - Barbosa a la altura de Vélez, donde ocurre la emergencia.https://t.co/0Ks6eVSzo6 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 1, 2025

La Alianza Santander conformada por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, entre otros como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fenalco, ANDI, Camacol, Cotelco, BASC Oriente y la Zona Franca Santander, instó al gobierno nacional a incluir de forma prioritaria estos corredores en el presupuesto nacional y acelerar la programación de inversiones. “Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que priorice la atención integral de estos corredores en el presupuesto y la programación de inversiones”, subraya la comunicación.

Cuatro peajes con talanqueras levantadas en Santander por protesta de las comunidades y gremios de transportadores

Los peajes de Curití, Oiba, curos (pescadero) y La Punta en la Mesa de Los Santos, cumplen ya más de 20 días con las talanqueras levantadas por las comunidades que continúan protestando por el mal estado de las vías y la falta de inversión de esos corredores viales.

Pese que han realizado diferentes mesas de diálogo con Invías, no han logrado llegar a un consenso definitivo para que los peajes recuperen su funcionamiento con el recaudo. Las comunidades han manifestado que requieren soluciones de raíz, para las vías de Santander que presentan años de abandono.

Finalmente, la Alianza pidió cumplir los compromisos del convenio marco interadministrativo “Vías de los Comuneros”, suscrito en diciembre de 2024, para garantizar la financiación de las obras en la Transversal del Carare y la Troncal Central, e insistió en que recuperar la conectividad “no es una opción sino una necesidad inmediata para salvaguardar la vida y la competitividad regional”.