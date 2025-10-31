La “tremenda Vuelta” que hay que dar para ir de Bucaramanga a Bogotá por cierre vial. ¿Cuál es?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jaime José Pérez, gerente de la Terminal de Transportes de Bucaramanga

Los viajeros que pensaban ir de Bucaramanga hacia Bogotá por tierra durante el puente festivo de Todos los Santos “están de malas”.

La terminal de transportes de la capital de Santander dejó de despachar por la ruta tradicional debido a la emergencia que se presenta a la altura de Oiba.

En el sitio conocido como La Charla se abrieron dos enormes huecos en un fenómeno calificado por la gobernación de Santander como un socavamiento.

El hecho generó el cierre de la carretera que comunica a los Santanderes con los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.

Alternativas

El gerente de la terminal de transportes de Bucaramanga, Jaime José Pérez dijo a Caracol Radio que los buses deben tomar una ruta alterna.

Esa alternativa es la Troncal del Magdalena Medio.

Por esa ruta el recorrido entre Bucaramanga y Bogotá tarda unas 14 horas.

Las empresas pudieran subir el precio de los tiquetes porque hay más peajes y se gasta más gasolina informó el gerente.

Otra alternativa es usar la carretera San Gil Charalá Duitama.