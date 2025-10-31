Cerrada la vía Bucaramanga Bogotá a pocas horas del puente festivo. Esto fue lo que pasó
La gobernación de Santander reporta una socavación en un sector entre Oiba y Barbosa.
Reportan problemas en la carretera Bucaramanga Bogotá
Bucaramanga
No hay paso desde Santander hacía Boyacá y Cundinamarca a través de la ruta 45.
La gobernación de Santander reportó que la vía entre Bucaramanga y Bogotá está cerrada porque se abrió un enorme hueco en un punto entre los municipios de Oiba y Barbosa.
El paso se cerró de forma total para toda clase de vehículos a pocas horas del inicio del puente festivo de Todos los Santos.
La carretera resulta fundamental para la comunicación de Norte de Santander y Santander con Boyacá y Cundinamarca.
Las autoridades debieron acordonar el sector donde se produjo la falla.
A esta hora, los pasajeros de buses y carros particulares que iban en tránsito pasan caminando.
De momento no se ha establecido una ruta alterna.