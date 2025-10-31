Nuevo ataque con drones en Robles, Jamundí, en medio de medidas preventivas por Halloween

Mientras el país se prepara para las actividades de Halloween, la Estación de Policía del corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, sur del Valle del Cauca, fue atacada con drones.

De acuerdo con los reportes oficiales entregados por la Alcaldía Municipal de Jamundí, el hecho no dejó personas heridas ni entre los habitantes del sector ni entre los miembros de la Fuerza Pública que prestan servicio en el corregimiento.

El hecho generó alerta en la comunidad y en las autoridades locales, debido a que Robles ha sido históricamente una zona estratégica y de tránsito entre el área urbana y las zonas rurales del sur del Valle del Cauca.

Autoridades en terreno

Tras conocerse el ataque, unidades del Ejército y la Policía se desplazaron de inmediato al corregimiento para ejercer control territorial, revisar el área afectada y descartar la presencia de otros artefactos o riesgos adicionales.

Hasta el momento, las labores de control se mantienen activas y las autoridades recomiendan a la población evitar el tránsito por la zona, mientras avanzan las verificaciones.

Llamado a la calma

La Alcaldía de Jamundí hizo un llamado a la calma y la prudencia, insistiendo en que la ciudadanía debe informarse únicamente a través de los canales institucionales y no difundir rumores que puedan generar desinformación.

“El mensaje para la comunidad es de tranquilidad. Las autoridades están actuando de manera inmediata para mantener el control y la seguridad en Robles. No se presentan personas heridas, y la situación está bajo monitoreo constante”, señala el comunicado oficial.

El Gobierno local también reiteró que se han activado los protocolos de seguridad y comunicación para atender cualquier eventualidad que se derive de este hecho.

Medidas de seguridad

A través de un Decreto la administración municipal estableció viernes hasta la madrugada de este sábado 1 de noviembre.

Entre las medidas se encuentran:

Prohibición temporal del suministro, venta y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo a motocicletas y en envases como pimpinas o canecas desde las 7pm. del 31 de octubre hasta las 4am. del 1.º de noviembre.

y en envases como pimpinas o canecas desde las Restricción para menores de 14 años, quienes no podrán permanecer en espacios públicos sin la compañía de un adulto responsable entre las 3pm. del 31 de octubre y las 6a. m. del 1 de noviembre.

Según el comunicado oficial, estas disposiciones buscan garantizar que las celebraciones de Halloween transcurran en un ambiente tranquilo y seguro, evitando hechos que puedan poner en riesgo la vida o integridad de los jamundeños.

Contexto del corregimiento

Robles, uno de los corregimientos más grandes y poblados de Jamundí, ha sido en los últimos años escenario de tensiones de orden público, debido a la presencia de grupos armados ilegales y disputas territoriales.

El ataque con drones representa una modalidad reciente dentro de los mecanismos de intimidación registrados en el suroccidente del país, especialmente en zonas rurales con presencia de la Fuerza Pública.

La seguridad ciudadana

Las autoridades municipales enfatizaron que la prioridad es preservar la vida y tranquilidad de los jamundeños. Se mantienen los patrullajes en la zona y la verificación técnica de los hechos ocurridos esta tarde.

La comunidad ha sido invitada a colaborar con las autoridades si tiene información que pueda contribuir a esclarecer el ataque. El comunicado concluye con un mensaje de confianza institucional:

“Estamos con nuestra comunidad. La Alcaldía de Jamundí y las autoridades de seguridad están unidas para proteger el territorio y restablecer completamente el orden en Robles”.