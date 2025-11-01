Real Madrid sigue imparable en España: Repase la tabla de posiciones de LaLiga

Kylian Mbappe y Jude Bellingham festejan uno de los cuatro goles del Real Madrid ante el Valencia. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Real Madrid goleó 4-0 al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 11 de LaLiga de España. Parcialmente, el equipo blanco lidera el campeonato con 7 puntos de diferencia sobre su principal perseguidor.

Pese a fallar un penalti con Vinicius Júnior, los Merengues fueron superiores de principio a fin, imponiéndose con anotaciones de Kylian Mbappé, quien convirtió por partida doble a los 19 y 31 minutos; Jude Bellingham, a los 44 minutos, y Álvaro Carreras, a los 82 minutos.

El gol de Carreras fue sin duda el mejor gol del encuentro. El lateral zurdo tomó un rebote al borde del área y sacó un potente zapatazo cruzado, el cual se clavó en el segundo poste del arco defendido por el portero Julen Agirrezabala.

Villarreal, que goleó 4-0 al Rayo Vallecano en esta jornada, es parcialmente segundo del campeonato con 23 unidades, a siete del Real Madrid, quien lidera con 30 puntos, producto de 10 triunfos, cero empates y una derrota.

Barcelona suma 22 puntos, los mismo que el Atlético de Madrid, con la diferencia que los Culé tienen un partido pendiente. Este domingo se pondrá al día en el campeonato cuando reciban al Elche.

