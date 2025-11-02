En Pereira, incendio estructural duró más de 12 horas; fue atendido por más de 30 bomberos

Pereira

Durante más de 12 horas el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira atendió un incendio estructural en una bodega ubicada en el centro logístico vía Cerritos-La Virginia en Pereira, al parecer se trató de una bodega que contenía papel.

El incendio comenzó el sábado sobre las 7:00 de la mañana en la parte interna de la Bodega, al sitio llegaron varias unidades de Bomberos de Pereira; sin embargo la situación estaba fuera de control y por ello debieron activar el Plan de Ayuda Mutua, por lo que llegaron varias unidades de Bomberos del municipio de Cartago, La Virginia, Dosquebradas, bomberos voluntarios y socorristas de otras entidades como Ponalsar y la Defensa Civil.

La directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, Nathaly Calderón Melo, señaló que era un material de bastante combustión y por ello fue difícil contener el fuego.

“Se trata de un material de bastante combustión, tuvimos que activar nuestro plan de Ayuda Mutua, también recibimos apoyo de la Policia, pero si tenemos que decir que no tenemos personas lesionadas”

Más de 30 socorristas estuvieron en la zona y aunque hubo pérdidas materiales millonarias. no sé registraron lesionados.

Las autoridades investigan las causas del incendio, al parecer, se trató de un corto circuíto.