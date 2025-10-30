Reclasificación Liga 2025: así quedó Millonarios tras empatar con Once Caldas en El Campín

La Liga Colombiana cabe vez está más cerca a su fase final, quedan solo dos fechas para que termine el todos contra todos. Ante esto, los cupos a los torneos internacionales en 2026, se definirán muy pronto con la tabla de reclasificación.

De los cuatro boletos que se dan para disputar la Copa Libertadores, solo dos se darán de forma directa a la fase de grupos, los cuales serán para los campeones de cada semestre. Así las cosas, Independiente Santa Fe ya está asegurado en esa instancia del máximo certamen sudamericano y el otro se conocerá en diciembre.

¿Cómo se define el cupo de los demás equipos?

Copa Libertadores

Teniendo en cuenta que Santa Fe ya está clasificado a la Libertadores, el segundo equipo en disputar este certamen será el campeón del torneo de Clausura. Los dos cupos restantes serán para los equipos que terminen en las mejores posiciones de la reclasificación, que no sean campeones, pero irán a la fase previa.

Así las cosas, si el torneo se acabara hoy y ya no se sumara más puntos, esos dos cupos serían para Medellín que ocupa la primera posición de la reclasificación y Nacional que es segundo, siempre y cuando no queden campeones este semestre.

Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana serán cuatro representantes colombianos los que clasifiquen e irán a la fase previa, allí se enfrentarán entre ellos, por lo que solo serán dos los estén en la fase de grupos.

De esos cuatro boletos, se debe tener en cuenta que uno está destinado para el campeón de la Copa Colombia 2025, por lo que por la tabla de la reclasificación van tres a este torneo que no hayan sido campeones ni de Liga, ni de Copa, y que no tengan cupo a Libertadores.

Es de aclarar que los puntos que se hagan en cuadrangulares también suman, por eso la importancia de los equipos que están metidos en la pelea de asegurar un cupo en la fase final del certamen.

Así va la tabla de la reclasificación 2025