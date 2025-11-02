Torneo de ascenso: Posiciones del Grupo B tras el triunfo que dejó escapar Real Cartagena

Este sábado se jugó la primera fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales del torneo de ascenso. Real Cartagena dejó escapar un triunfo que tenía en el bolsillo ante un rival con 10 jugadores.

En el estadio Jaime Morón, Los Heroicos empataron 1-1 con Boca Juniors de Cali. El equipo cartagenero comenzó ganando el partido por medio de Fredy Montero a los 37 minutos. El juego se inclinó aún más con la expulsión de Juan Madrid en la visita, a los 72 minutos.

Los dirigidos por Néstor Craviotto generaron ocasiones claras para ampliar su ventaja; sin embargo, las dilapidaron, algo que aprovechó Boca para igualar el juego por la vía más inesperada, un saque de banda largo que Christian Marrugo quiso despejar de cabeza, bañando al portero Kevin Armesto, que se quedó a mitad de camino tras querer cortar el centro, yéndose el balón al fondo de su propia meta.

Real Cundinamarca 1-0 Patriotas

Por su parte, en el juego de fondo, Real Cundinamarca al favorito Patriotas 1-0. El equipo de boyacense cuenta con el punto invisible en el Grupo B, tras terminar segundo en la fase regular del campeonato.

El único gol del partido lo convirtió Arney Rocha a los 15 minutos, aprovechando un mala regreso del balón en defensa, eludiendo al portero Juan Espitia, para enviar la pelota al fondo con el arco totalmente a su disposición.

Tabla de posiciones Grupo B