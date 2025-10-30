En Armenia reforzarán la seguridad para la celebración de Halloween

Armenia

Como es tradicional en el marco de la celebración de Halloween se esperan las caravanas de motociclistas disfrazados lo que implica un refuerzo de las autoridades de la ciudad para evitar alteración de orden público.

A través de las redes sociales han convocado a una caravana para el próximo sábado 1 de noviembre a las 9 de la noche con punto de encuentro en el Estadio Centenario.

Al respecto el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que llevaron a cabo una reunión con diferentes entidades, La Policía y Ejército para articular los esfuerzos que permitan brindar las garantías de seguridad.

“Se hizo una reunión de seguridad. Tenemos que hablar como de dos eventos muy claros. Primero, lo que es la fiesta de Halloween para los niños. Frente a esta actividad, nuestra policía ha desplegado una serie de controles con infancia y adolescencia y otras eh especialidades de la policía para la protección de los menores. De igual manera, la alcaldía de Armenia está sacando unas recomendaciones para que no dejen solos a los niños no reciban dulces de personas desconocidas", mencionó.

Explicó que el trabajo se da en dos momentos el primero que tiene que ver con la celebración como tal el 31 de octubre donde es alta la afluencia de menores de edad en el centro de la ciudad y es claro las recomendaciones a los padres de familia para evitar pérdidas o afectaciones de salud por la ingesta de dulces.

Dijo que el otro momento es el relacionado con la convivencia puesto que en ocasiones algunas personas de manera desorganizada afectan el tránsito normal.

“Una segunda situación que tiene que ver con el tema de convivencia y movilidad en la ciudad. Este tema es muy importante porque sabemos que nuestras fiestas a veces se ven entorpecidas porque algunas personas de manera desorganizada nos afectan el tránsito normal en la ciudad. Entonces, es por esto que desde la Secretaría de Gobierno se hizo una invitación muy clara a los líderes de los clubes, de las ligas y demás que tienen que ver con el tránsito de moto, que en especial son ellos los que nos generan estas caravanas que lo considera la alcaldía como como una manifestación", indicó.

Envío un llamado especial a los moteros para que tengan en cuenta que tendrán un acompañamiento efectivo que debe ir de la mano con las responsabilidades que impidan los desórdenes.

“Les vamos a garantizar un acompañamiento efectivo, pero ese acompañamiento efectivo debe ir de la mano con una serie de responsabilidades de ellos, que no hayan desórdenes en la ciudad, que sean rutas convenidas que no afecten la movilidad en la ciudad, que no hayan desmanes, que no se genere ninguna situación que pueda alterar el orden público o generar algún perjuicio a la comunidad. Importante los espacios y que se asuman los compromisos", destacó.

Espera el balance sea positivo en materia de seguridad entendiendo que es un fin de semana de puente festivo con celebración de Halloween incluida.

Líderes moteros de Armenia

Por su parte uno de los líderes moteros, Daniel Romero más conocido como La Magia, se mostró optimista por la reunión que se llevó a cabo con las autoridades con el fin de que se realice de manera pacífica la manifestación cultural del próximo sábado 1 de noviembre.

Considera todo saldrá bien y por eso es clave el buen comportamiento que es uno de los compromisos que se establecieron en el marco de la reunión con las autoridades de la ciudad.

Llamó a todos los moteros que se sumarán a esta caravana a que lo hagan de la mejor manera como es respetando las normas de tránsito y a las autoridades que brindarán el correspondiente acompañamiento.