Bogotá tendría nuevo sistema de pago para Transmilenio y el Metro: avanza plan piloto.

Transmilenio y Metro de Bogotá tendrían un mismo sistema de pago con varias posibilidades.

Bogotá

La Gerente de Transmilenio María Fernanda Ortiz, confirmó la posibilidad que se esta explorando para que los usuarios del sistema Transmilenio y futuros usuarios también del Metro puedan tener nuevas posibilidades de pago, facilitando el ingreso al sistema.

“Hoy está en operación el piloto en el portal norte y allí puedes usar cualquier tarjeta de crédito, debito y las billeteras digitales para pasar por el torniquete. Esto además de la tarjeta tu llave y de las diferentes opciones que tenemos”. Explicó la Gerente de Transmilenio.

Según María Fernanda Ortiz, esta nueva posibilidad se estaría implementando para todos los medios de transporte público del sistema y eso comenzaría con el Metro.

“Esto lo queremos llevar a todo el sistema, tenerlo ya en operación cuando entre la primera línea del Metro y que todo el sistema integrado tenga muchas facilidades de pago para los usuarios”. Añadió.

¿Qué es el Sistema Interoperable de Recaudo?

Así se le denomina al modelo que busca mejorar la experiencia de los usuarios mediante la interoperabilidad de los medios de pago entre diferentes sistemas de transporte, incluyendo el Metro de Bogotá.

El SIR facilitará la integración tarifaria y tecnológica, fortalecerá la autonomía de Bogotá en la gestión de su movilidad y adoptará estándares internacionales para tener eficiencia del sistema y la transparencia en el recaudo.