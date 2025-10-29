Cometa 3I/ATLAS hoy ha presentado movimientos extraños hacia el sol: esto dice científico de Harvard

En las últimas 24 horas se ha presentado un fenómeno espacial que ha causado incertidumbre en la comunidad científica, pues los movimientos de este objeto son un completo misterio. Además, tal parece que, una vez haya completado su rotación, emergerán posibles respuestas sobre su verdadera naturaleza.

La aparición de este objeto interestelar sigue siendo una incógnita grande debido a su repentina aparición, inclusive, en redes sociales se han generado posibles teorías de lo que podría ser. Asimismo, se ha declarado que su sobrevuelo, si ocupa alguna tecnología, claramente, no es humana o algo que no se ha visto nunca.

Le recomendamos: Científico de Harvard dice que HOY sabremos si 3I/ATLAS es cometa o algo más: “es cuestión de horas”

Por otro lado, este objeto, no identificado aún, ha tenido seguimientos por parte de varias entidades para saber qué es. Si bien varios científicos están a la espera de ver lo que sucede este miércoles 29 de octubre con el 3I/ATLAS, se estima y se espera que se desintegre, como cualquier cometa, con el calor del sol.

¿Es realmente un cometa el 3I/ATLAS o es algo más?

La ciencia y otros gremios que se dedican al estudio de estos fenómenos han dado diversas hipótesis y opiniones frente al 3I/ATLAS. En este caso, el científico Avi Loeb, desde julio, ha afirmado que está preocupado por la aparición de este objeto, ya que él asegura que puede ser algo relacionado con “extraterrestres”.

Asimismo, declaró que, se necesitan meses para que los científicos determinen como es su trayectoria cerca del sol, es por ello que, puso en la mesa la posibilidad de que no sea un simple cometa. Aparte de esto, este objeto cuenta con unas características en específico que le ha hecho creer a Loeb, que puede ser un artefacto no humano:

El objeto es inusualmente pesado, con un peso aproximado de 33 mil millones de toneladas.

Posee una forma extrañamente plana y tiene una superficie cubierta de níquel.

El níquel se utiliza a menudo en las naves espaciales terrestres para protegerlas del calor extremo de los motores de cohete de la nave.

Por otro lado, se ha estudiado en profundidad este cometa y se han visualizado que, en realidad, no cuenta con tanto níquel como parece, pero no se descarta que sea un artefacto de otro planeta. Además, se cree que hay un tiempo establecido para que este alcance su punto máximo cuando se acerque al sol y así, pueda visualizarse mejor o saber si, en realidad, era un cometa.

Lea también: Cambios inesperados del cometa 3I/ATLAS: ¿Cada vez más inexplicable? Esto dicen los científicos

¿Cuándo se estima que alcance su punto máximo el 3I/ATALAS hacia la tierra?

Los científicos estarán atentos a cualquier comportamiento extraño a medida que se acerque este artefacto a la tierra, incluyendo, los cambios en la trayectoria y velocidad del cometa después de abandonar el sol.

Se espera que el 19 de diciembre, 3I/ATLAS alcance su punto más cercano a la Tierra, a unos 165 millones de millas de distancia, y Loeb ha advertido que este podría ser el punto en el que una nave extraterrestre lance sondas para estudiar nuestro mundo.

Otras noticias: El cometa 3I/ATLAS estaría expulsando un material que desconcierta a los científicos ¿De qué trata?