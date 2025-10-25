Descubren una nueva “Luna” que orbita junto a la Tierra: estuvo así por varias décadas

A lo largo de la historia, se han realizado diferentes descubrimientos de planetas o estrellas que se forman a partir de diferentes eventos como una explosión cósmica. Sin embargo, hay uno reciente que llamó la atención de los astrónomos por tratarse de un cuerpo celeste que ha estado orbitando junto con la Tierra por varias décadas.

Se trata de 2025 PN7, el cual fue descrito como una nueva “Luna” debido a su apariencia. Sin embargo, se encuentra clasificado como un cuasisatélite. Por otra parte, los expertos señalan que, en su punto más cercano, se acerca a los cuatro millones de kilómetros, es decir, diez veces más lejos que la Luna. De lo contrario, puede oscilar hasta los 17 millones de kilómetros.

¿Cuándo fue descubierto el asteroide 2025 PN7?

Como su nombre lo indica, el asteroide fue descubierto en 2025; más exactamente, el pasado 2 de agosto tras el registro realizado por los telescopios del sistema de observación Pan-STARRS1, ubicado en el volcán Haleakala, en Hawái. Por otra parte, fue identificado como parte del grupo de asteroides Arjuna, una familia de cuerpos rocosos que tienen una trayectoria muy similar a la de la Tierra.

“La NASA dice que la Tierra ahora tiene dos lunas (o algo así). Oficialmente, es una cuasiluna, un pequeño asteroide llamado 2025 PN7 que lleva años orbitando en sincronía con nosotros. Una luna ya era bastante especial, ¿pero dos? ¡Qué alegría!”, señaló el astronauta Buzz Aldrin, quien integró la misión del Apolo 11 en 1969.

Well, it’s official — NASA says Earth now has two moons (sort of). Officially, it’s a quasi-moon, a small asteroid called 2025 PN7 that’s been orbiting in sync with us for years. One Moon was special enough — but two? That’s something to smile about. pic.twitter.com/X8YWMoVb7o — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) October 23, 2025

¿Cómo orbita este cuasisatélite alrededor del Sol?

Otra característica que tiene el cuasisatélite 2025 PN7 es que también gira alrededor del Sol. Sin embargo, este movimiento se realiza en un período prácticamente similar al de la Tierra. Según explica la National Geographic, esto da la apariencia de que se mueve junto a los humanos desde la perspectiva del planeta.

Por otra parte, este cuerpo celeste tendría un diámetro estimado de entre 19 y 30 metros, así como una magnitud de algo más de 26 metros. Esto explica que hubiera pasado mucho tiempo sin ser descubierto, ya que esto solamente es posible cuando está en un punto cercano a la Tierra.

¿Qué tan cerca está 2025 PN7 a la Tierra?

De acuerdo a una explicación brindada por la Nasa, el asteroide 2025 PN7 se encuentra a 186.000 millas, es decir, unos 299.000 kilómetros en su aproximación más cercana a la Tierra. Mientras que su distancia promedio con respecto al planeta es de 238.855 millas (384.400 kilómetros).

Entretanto, los cálculos realizados por los astrónomos señalan que este cuasisatélite permanecerá en la misma configuración de la Tierra por al menos unos 60 años, es decir, hasta el año 2083.

¿Qué son los asteroides Arjuna?

Los asteroides Arjuna (NEA, por sus siglas en inglés) se caracterizan por tener órbitas extremadamente similares a la de la Tierra. Además de eso, presentan los siguientes rasgos:

Baja excentricidad: sus órbitas son casi circulares.

sus órbitas son casi circulares. Baja inclinación: orbitan casi en el mismo plano que la Tierra.

orbitan casi en el mismo plano que la Tierra. Semiejes mayores cercanos a 1 unidad astronómica (UA): su distancia promedio al Sol es prácticamente igual a la de la Tierra.

Debido a estas características, los asteroides Arjuna permanecen cerca de la Tierra durante largos periodos, a veces durante décadas, y pueden parecer “compañeros” del planeta en su viaje alrededor del Sol. Sin embargo, no son satélites naturales, sino que simplemente comparten trayectorias similares.