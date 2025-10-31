Aqualia garantiza el suministro de agua en El Porvenir con la puesta en marcha del nuevo acueducto

Aqualia operará el nuevo acueducto del corregimiento de El Porvenir en San Antero.

Montería

Aqualia, operador del servicio de acueducto en San Antero, avanza en la fase final de pruebas del nuevo sistema de acueducto que proveerá agua potable por primera vez al corregimiento de El Porvenir.

Esta infraestructura, construida por Aguas de Córdoba, será operada por Aqualia una vez se completen todas las verificaciones técnicas, marcando un paso crucial para el desarrollo de esta comunidad costera.

Como parte integral del proceso, la compañía ha suministrado el agua necesaria para comprobar el correcto funcionamiento de toda la infraestructura. Durante una reciente visita de verificación se confirmó que el agua potable ya está llegando al corregimiento.

Con este hito cumplido, Aqualia se enfoca ahora en las actividades previas a la operación formal, que incluyen la purga total de las tuberías, la desinfección de las redes de distribución y la sectorización del sistema para garantizar un servicio eficiente.

Acompañamiento comunitario

Paralelamente a los trabajos técnicos, el equipo de Gestión Social de Aqualia iniciará un programa de acompañamiento comunitario.

Este esfuerzo busca informar a los habitantes de El Porvenir sobre el cambio en la calidad del agua, las medidas de desinfección requeridas en sus tanques de almacenamiento internos y el proceso para formalizar su vinculación como usuarios del servicio.

Óscar Gómez Duque, gerente de Aqualia en Córdoba, destacó la colaboración institucional: “Este proyecto demuestra que cuando trabajamos en equipo por el desarrollo de Córdoba, los resultados llegan a las comunidades. Desde Aqualia recibiremos esta infraestructura para operarla con responsabilidad técnica y cercanía social”.

La puesta en operación del acueducto representa una mejora sustancial en la calidad de vida y un impulso para la zona.