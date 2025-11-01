Francia Márquez lamenta exclusión del componente étnico de Misión de Verificación al Acuerdo de Paz

Caracol Radio

La vicepresidenta, Francia Márquez, lamentó que la Misión de Verificación de la ONU al Acuerdo de Paz de 2026, fuera renovada dejando por fuera el componente etnico y su vigilancia a las sentencias proferidas por la Jurisdicción Especial Para la Paz.

#POLÍTICA La vicepresidenta, Francia Márquez (@FranciaMarquezM) lamentó la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de renovar la Misión de Verificación al Acuerdo de Paz, excluyendo la verificación a la implementación del Capítulo Étnico y las acciones de la Justicia Especial… pic.twitter.com/1ICNIpXGOZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 1, 2025

Según dijo desde su cuenta de X, dicha decisión del Consejo de Seguridad de la ONU representa un retroceso en el camino hacia la consolidación de una paz con justicia para los pueblos étnicos.

“Lamentamos profundamente la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de excluir la verificación a la implementación del Capítulo Étnico y las acciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esta decisión representa un retroceso significativo en el camino hacia la consolidación de una paz con justicia para los pueblos étnicos”.

Mencionó también la vicepresidenta que la verificación internacional ha sido clave para fortalecer la participación de las comunidades, abrir espacios de diálogo y garantizar la transparencia y “el rigor en la implementación de los compromisos”.

Agregó Francia Márquez que como Estado y como gobierno no dejarán a un lado su obligación de implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo e invitó a la comunidad internacional a que siga acompañando a Colombia en la tarea de consolidar la paz.

“Invitamos a la comunidad internacional para que siga acompañando a Colombia en esta difícil tarea de consolidar una paz estable, duradera e incluyente. Seguiremos adelante, trabajando por la paz y la justicia social hasta que la dignidad se haga costumbre”.