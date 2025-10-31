Más de 100 organizaciones piden al Consejo de Seguridad mantener la misión de la ONU en Colombia

Víctimas del conflicto armado y entidades de derechos humanos solicitan al Consejo de Seguridad continuar el financiamiento y apoyo político a la Misión de Verificación, clave para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Víctimas del conflicto armado y más de 100 organizaciones de paz y derechos humanos enviaron una carta al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir que mantenga el “financiamiento, los recursos y el apoyo político” a la Misión de Verificación en Colombia, considerada “esencial para el avance del acuerdo de paz de 2016”.

La carta fue enviada horas antes de la votación sobre la extensión de la misión, este viernes en la tarde, en medio de la incertidumbre por su continuidad, luego de que el embajador de EE.UU. ante la ONU, Michael Waltz, cuestionara su alcance y acusara al gobierno de Gustavo Petro de “socavar las posibilidades de una paz duradera”.

“Su apoyo a los diversos gobiernos colombianos es fundamental para garantizar el progreso en aspectos clave del acuerdo de 2016 —como la reforma rural, la reintegración de excombatientes y la seguridad de comunidades y líderes sociales—”, señala el documento firmado por más de 100 organizaciones y 180 personas.

La misiva resalta que “su labor técnica, independiente y constante con las partes en conflicto, ha contribuido a superar los obstáculos para la implementación. Su presencia y monitoreo en el país han ayudado a superar los estancamientos en el avance de la paz. Sus informes periódicos al Consejo de Seguridad de la ONU son fundamentales, ya que ofrecen una perspectiva objetiva e independiente sobre el estado de los diferentes aspectos de la implementación y brindan recomendaciones precisas sobre cómo avanzar”.

Consulte el documento completo aquí: