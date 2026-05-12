Petro ordenó a superfinanciero investigar suspensión provisional del traspaso de ahorro pensional

AME240. BOGOTÁ (COLOMBIA), 24/04/2024.- Fotografía cedida por la oficina de prensa de la Presidencia de Colombia del mandatario, Gustavo Petro, durante una alocución presidencial este miércoles en Bogotá (Colombia). El presidente colombiano, Gustavo Petro, defendió este miércoles que la reforma pensional de su Gobierno, que ayer fue aprobada por el Senado y empezó a desatascarse en el Congreso, "dignificará la vida de millones de personas". EFE/ Presidencia De Colombia / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

Entre cuestionamientos, advertencias y hasta el llamado a la constituyente, se ha referido el presidente Gustavo Petro al Consejo de Estado y la decisión con las pensiones de los colombianos.

Ante la protección que solicitaron para la Rama Judicial y el magistrado Enrique Bedoya tras la arremetida del mandatario colombiano contra el Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro confirmó que citó al superintendente Financiero, César Ferrari, para que inicie la investigación respectiva.

Señaló que tienen que determinar si han incurrido en el delito de prevaricato, tras retener el ahorro de los pensionados en el país.