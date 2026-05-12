Petro ordenó a superfinanciero investigar suspensión provisional del traspaso de ahorro pensional
Como un “golpe de estado contra el pueblo” calificó el presidente Petro esta medida del Consejo de Estado, y anunció acciones judiciales.
Entre cuestionamientos, advertencias y hasta el llamado a la constituyente, se ha referido el presidente Gustavo Petro al Consejo de Estado y la decisión con las pensiones de los colombianos.
Ante la protección que solicitaron para la Rama Judicial y el magistrado Enrique Bedoya tras la arremetida del mandatario colombiano contra el Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro confirmó que citó al superintendente Financiero, César Ferrari, para que inicie la investigación respectiva.
Señaló que tienen que determinar si han incurrido en el delito de prevaricato, tras retener el ahorro de los pensionados en el país.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...