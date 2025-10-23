Yawacar, en Manaure – La Guajira, estrena nueva sede educativa y centro comunitario

El Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz) entregó en Yawacar, Manaure, una nueva sede educativa y una Unidad Comunitaria de Atención (UCA) que beneficiarán a más de 200 niños, niñas y jóvenes Wayúu.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La infraestructura, desarrollada con el acompañamiento técnico de Findeter, hace parte de la estrategia de transformación territorial y cierre de brechas sociales en La Guajira. La primera etapa del proyecto representó una inversión de $2.900 millones, y permitirá ampliar la cobertura educativa en una zona que históricamente ha carecido de servicios básicos y oportunidades.

Con esta nueva sede, los estudiantes podrán cursar los grados 10 y 11 por primera vez, garantizando su acceso a la educación media y mejorando sus posibilidades de continuidad académica.

“Una obra que devuelve la esperanza”

Durante la entrega, la directora del Fondo Paz, Sandra Fuentes, resaltó el alcance social del proyecto y su impacto en el bienestar de la comunidad.

“Estamos llegando con nuestro compromiso de transformación territorial a La Guajira. Durante muchos años, este territorio fue sinónimo de ausencia del Estado. Pero hoy estamos demostrando que avanzar en dignidad sí es posible. Esta institución educativa y esta Unidad Comunitaria de Atención no son solo una obra: son un símbolo de esperanza para las niñas, los niños, los jóvenes y las familias Wayúu”, afirmó Fuentes.

Diseño con identidad cultural

El diseño arquitectónico de la nueva sede se inspiró en la cosmovisión Wayúu. Las formas circulares evocan la vida en comunidad, mientras que los bloques ventilados permiten aprovechar el viento natural de la alta Guajira para mantener el confort térmico. Los tonos terracota y arena se integran al paisaje desértico, reforzando el sentido de pertenencia cultural.

Cada elemento fue definido con la participación activa de la comunidad, mediante talleres y espacios de concertación que garantizaron que la obra respondiera a sus necesidades, valores y tradiciones.

LEA TAMBIÉN: Controladores aéreos advierten que infraestructura tecnológica de aeropuertos no está desarrollada

Un modelo de paz territorial

El proyecto hace parte del enfoque de paz territorial promovido por el Gobierno Nacional, que busca fortalecer la presencia institucional con obras sociales, educativas y comunitarias. Así lo expresó Antonio Nieto, habitante del resguardo Yawacar en Manaure.

“Llevamos 25 años en este territorio y es la primera vez que vemos un proyecto de esta magnitud. Este gobierno, de verdad, está con el pueblo y con quienes más necesitan oportunidades para salir adelante”, dijo.

Con proyectos como el de Yawacar, la educación, la infancia y el reconocimiento cultural se consolidan como ejes fundamentales para una Colombia más justa y con oportunidades para todos.