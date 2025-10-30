¿Dónde se va la luz este jueves 30 de octubre en Barranquilla y municipios del Atlántico?

Personal especializado de Air-e Intervenida ejecutará este jueves 30 de octubre trabajos preventivos en la subestación Baranoa, entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m.

Durante estas labores se suspenderá el servicio de energía en el corregimiento de Sibarco, la vía Baranoa – Sibarco y los siguientes barrios de Baranoa: Guayabal, El Porvenir, Villa Dilia, San José, Paraíso, Primavera, Santa Helena, Villa Andrea, Loma Fresca Norte y Sur, El Carmen, La Esperanza, San Cayetano, La Ceiba, Las Américas, Candelaria, Góngora, San Martín y Barahona.

Poda en Tubará, Santa Verónica y Juan de Acosta

Entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., se adelantarán labores de poda en El Vaivén, Tubará y la zona rural de Santa Verónica, incluyendo fincas ubicadas en la vía El Vaivén – Tubará.

También habrá trabajos en Juan de Acosta, en los barrios Los Ángeles, La Bomba y Condado Padilla.

Cambio de poste en Puerto Colombia

En el barrio Las Margaritas de Puerto Colombia, en la calle 17B con carrera 3D, se realizará el cambio de un poste entre las 8:10 a.m. y las 4:00 p.m.

Trabajos en circuitos de Barranquilla y Soledad

De 5:00 a.m. a 7:00 a.m., se efectuarán labores de lavado y poda en los circuitos Pasadena, Pumarejo, Salamanca y Magdalena 5, que alimentan sectores de Barranquilla, Soledad y Palermo.Las zonas afectadas incluyen Pasadena, La Chinita, El Ferry, Primero de Mayo, La Feria, Simón Bolívar, Hipódromo, El Porvenir, Soledad Real, Centro, 12 de Octubre, Santa Ana, El Ferrocarril, Costa Hermosa, corregimiento de Palermo, además de áreas aledañas a Bocas de Ceniza y la zona franca Palermo.

Entre las 5:00 a.m. y las 11:00 a.m., se intervendrá el circuito Magdalena 4, afectando las calles 1ª a la 3, desde la carrera 5 hasta la 9, en la zona urbana y rural de Palermo, la vía Palermo – Ciénaga y las fincas cercanas al río y Bocas de Ceniza.