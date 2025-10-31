Juez ordena al Gobierno Nacional girar recursos para la consulta del Área Metropolitana de Oriente

Oriente de Antioquia

Este viernes se conoció la decisión del Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín, la cual ordena, en un término de dos días a partir de la notificación de dicha decisión, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiera los recursos necesarios para que se adelante la Consulta Popular para la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Son 6.858 millones de pesos.

Además, se indica en la decisión que “se desvincula a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por falta de legitimación en la causa por pasiva”.

Ante este fallo judicial procede un recurso de impugnación que el gobierno nacional podrá utilizar en un término de tres días. “En el evento de que no sea impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, se enviará el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”, dice el juzgado que definió la acción de tutela interpuesta por el gobernador de Antioquia Andrés Rendón y los alcaldes de El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente Ferrer, los cuales argumentaron el derecho fundamental a la participación política.

“¿Cuándo se realizará entonces la consulta? Ya el daño se hizo, no se alcanzará a hacer el 9 de noviembre, pero con esta decisión de los jueces se deberá convocar lo más pronto posible. Inmediatamente la Registraduría reciba los recursos. Esperemos que ellos nos digan cuánto se demoran en la organización logística y esperamos que ojalá antes de que finalice este mes de noviembre o comenzando el mes de diciembre, los ciudadanos del Valle de San Nicolás en derecho fundamental a la participación política puedan ir a las urnas a decir sí o no al área metropolitana del Valle de San Nicolás”, manifestó Eugenio Prieto, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia.

Es pertinente recordar que esta acción de tutela fue motivada por el no giro de recursos económicos a la Registraduría por parte del Gobierno Nacional para que se llevaran a cabo las votaciones que definirán la creación o no de esa figura asociativa de los municipios del Oriente de Antioquia.